Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Зеленский на фоне массированного ракетного удара ВС РФ пожаловался на задержки поставок западной военной помощи
Снимай трубку, звони в ОАЭ, Саудовскую Аравию, Китай, проси о посредничестве для переговоров с РФ, хватит заниматься «пиаром».

реклама

Сегодня ВС РФ нанесли крупнейший массированный ракетный удар по объектам энергетики Украины, и это не наши слова, это комментарий представителей компании «Укрэнерго». На данный момент неизвестно, разовая это демонстрационная акция российского военно-политического руководства или же энергосистему Украины будут «добивать» окончательно, однако президент Украины Владимир Зеленский, судя по риторике, убеждён в том, что это только начало.

реклама

По крайней мере, именно такой контекст подразумевается, когда Зеленский сегодня в своём официальном Telegram-канале пожаловался на задержки пакетов западной «помощи» Украине.

«У российских ракет нет задержки, как у пакетов помощи нашему государству. У «Шахедов» (дроны «Герань-2» — прим. ред.) нет нерешительности, как у некоторых политиков. Важно понимать цену задержек и отложенных решений», — сетует Зеленский.

Как отметил президент Украины, «партнёры» знают, что нужно: системы противовоздушной обороны, в том числе Patriot. По всей видимости, Зеленский не в состоянии понять, что западные военно-промышленные возможности крайне ограничены и не способны поддерживать тот уровень конфликта, который ведётся на Украине. Мы уже многократно отмечали, что единственный вариант, который должен рассматривать Зеленский — это снимать трубку телефона, звонить политическому руководству ОАЭ, Саудовской Аравии, Китая или, на худой конец, Турции, и просить их стать посредниками для начала переговоров с Россией. С каждым днём смысла разговаривать с Украиной для России всё меньше, меньше и меньше. И это надо наконец-то понять и осознать.

#россия #украина #политика #боевые действия #психиатрия
+
Написать комментарий (0)
FT: США призывали Украину прекратить обстрелы российских НПЗ, предупреждая о возможных ответных ударах ВС РФ
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Ценовая война аккумуляторов в Китае приведет к резкому удешевлению электромобилей по всему миру – AT
4
Экономим по максимуму — как в 2024 году собрать игровой компьютер всего за одну среднюю зарплату
65
7 недорогих и простых способов прокачать старенький корпус компьютера в 2024 году
74
Очень краткий обзор оперативной памяти Digma DDR3L на 8 Гб
+
5 способов экономить на играх для PlayStation 5 (Xbox) в 2024 году
4
Первые 100 дней Хавьера Милея на посту президента Аргентины
16
Простой и качественный гайд при покупке игрового б/у ПК с Avito для новичков и опытных пользователей
13
Народная сборка марта 2024 за 70 000р для запуска любых игр в разрешении 1080р и настройках Ultra
27
Осмотрев подбитый Abrams изнутри, разведчики РФ заявили, что Т-90 круче
9
Politico: Россия побеждает в глобальной "зерновой войне"
22

Сейчас обсуждают

Eppius
14:19
Это значит можно вводить военное положение?
Песков назвал Россию находящейся в состоянии войны
Вася Пупкин
14:16
А отстаем на 50) Процесс пошёл
Главы Apple, AMD, Micron и HP Inc примут участие в экономическом форуме в Китае
Вадим Кудрявцев
14:16
да мразь ципсошая это,я не пойму какого черта уроды админы сайта не блокируют.я уже в принципе скрины отсылал и не только про михуйло.Админы как говорят, сами из этой тухлой 404.Но сайт можно блокирну...
WP: В украинском городе Маков почти не осталось мужчин призывного возраста
Вадим Кудрявцев
14:12
Еблан,приходят только уточнить данные.Мне так приходила в декабре,хотя я в отставке давно.Посмотрели документы,уточнили у себя данные и все !!.так что хватит пиздеть укрозадый
WP: В украинском городе Маков почти не осталось мужчин призывного возраста
Владислав Савченко
14:07
плюсую и умножаю в миллиард раз!!! очень сильно дергается видео
США вводят новые правила по выхлопным газам для легковых и грузовых автомобилей
Юрий Филатов
14:02
Эм.. Но о этом я читал еще в большой советской энциклопедии. Мощный лазерный импульс создает облако плазмы в месте контакта. Плазма разрушает лазерный импульс. Это получается как со взрывчаткой. Двукр...
Bloomberg: хуситы пообещали не наносить удары по российским и китайским судам
SuppaGut
14:00
Смысл игрового ноутбука мне видится в одном - если у тебя дома нет рабочего места под комп и играешь на кухне на столе, в перерывах между едой. Гораздо реже встречается ситуация, когда часто, очень ча...
Ноутбук vs компьютер – что выгоднее, и почему сборка игрового ПК в 2 раза дешевле и на 50% быстрее
Чато -- Бот
13:58
И просто доставляют истерические всхюки чубатого племени: https://t.me/KotNaMirotvorze/19194
FT: США призывали Украину прекратить обстрелы российских НПЗ, предупреждая о возможных ответных ударах ВС РФ
Чато -- Бот
13:56
Злые вы все там у себя, а несчастные каколики тем временем мёрзнут и принимают холодный, и даже ледяной, душ.
Армия России нанесла массированный комбинированный удар по энергообъектам Украины — в ряде областей страны нарушено электроснабжение
si-cat
13:55
Он несёт 3 Х-22: две на внешней подвеске, одна полуутоплена в бомболюке. Весь каждой - как раз 5т. Так что ничего "переделывать" не надо...
7 недорогих и простых способов прокачать старенький корпус компьютера в 2024 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем