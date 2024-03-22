Снимай трубку, звони в ОАЭ, Саудовскую Аравию, Китай, проси о посредничестве для переговоров с РФ, хватит заниматься «пиаром».

Сегодня ВС РФ нанесли крупнейший массированный ракетный удар по объектам энергетики Украины, и это не наши слова, это комментарий представителей компании «Укрэнерго». На данный момент неизвестно, разовая это демонстрационная акция российского военно-политического руководства или же энергосистему Украины будут «добивать» окончательно, однако президент Украины Владимир Зеленский, судя по риторике, убеждён в том, что это только начало.

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По крайней мере, именно такой контекст подразумевается, когда Зеленский сегодня в своём официальном Telegram-канале пожаловался на задержки пакетов западной «помощи» Украине.

«У российских ракет нет задержки, как у пакетов помощи нашему государству. У «Шахедов» (дроны «Герань-2» — прим. ред.) нет нерешительности, как у некоторых политиков. Важно понимать цену задержек и отложенных решений», — сетует Зеленский.

Как отметил президент Украины, «партнёры» знают, что нужно: системы противовоздушной обороны, в том числе Patriot. По всей видимости, Зеленский не в состоянии понять, что западные военно-промышленные возможности крайне ограничены и не способны поддерживать тот уровень конфликта, который ведётся на Украине. Мы уже многократно отмечали, что единственный вариант, который должен рассматривать Зеленский — это снимать трубку телефона, звонить политическому руководству ОАЭ, Саудовской Аравии, Китая или, на худой конец, Турции, и просить их стать посредниками для начала переговоров с Россией. С каждым днём смысла разговаривать с Украиной для России всё меньше, меньше и меньше. И это надо наконец-то понять и осознать.