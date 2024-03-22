Удары наносились в том числе по машинным залам гидроэлектростанций.

Когда украинское политическое руководство приняло решение об удлинении фактической линии боевого соприкосновения, расширив географию боевых действий на «старые», общепризнанные регионы России, проводя там, по сути, террористические атаки и осуществляя военные преступления, в Киеве, по всей видимости, забыли, что на террор против гражданского населения «ответка» всегда летела на несколько порядков более мощная и чувствительная.

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Пожар в машинном зале ДнепроГЭС после ракетного удара.

Так, после теракта на Крымском мосту осенью 2022 года вооружённые силы России на протяжении нескольких недель наносили массированные ракетные удары по энергообъектам Украины, сократив их общую мощность до половины. Затем после повторного удара по Крымскому мосту ВС РФ лишили Украину портовой инфраструктуры.

Как вы понимаете, вышеуказанные удары происходили в ответ на, по большому счёту, несущественные террористические акты со стороны Украины. То, что происходит с середины марта же — не лезет ни в какие ворота: каждодневные неизбирательные удары из реактивной артиллерии по жилым кварталам Белгорода и приграничных населённых пунктов Белгородской области, попытки ударов по российской энергетической инфраструктуре. И вот, похоже, сегодня была вторая серия массированных ракетных ударов (первая была вчера).

Пожар в машинном зале Харьковской ТЭЦ-5 после ракетного удара.

С раннего утра на Украине звучали сирены воздушной тревоги, сопровождавшиеся сообщениями о нахождении в воздухе значительного количества российских стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95МС вкупе с дронами-камикадзе «Герань». Спустя несколько часов стали поступать сообщения о вхождении ракет в воздушное пространство Украины. Удары наносились, согласно сводкам из украинских групп в социальных сетях, по объектам практически во всех регионах страны. После нанесения ударов в целевых областях стали пропадать электроснабжение, связь и интернет. На данный момент имеются фотоподтверждённые факты ударов по харьковской ТЭЦ-5, а также по ДнепроГЭС. Это значит, что ВС РФ развязали себе руки и стали наносить удары в том числе по гидроэлектростанциям — осенью 2022 года удары по ним из неизвестных нам соображений не наносились.

Во всех фотоподтверждённых случаях, и нам кажется логичным, что в ударах по объектам электрогенерации в других областях ситуация была такой же, удары наносились непосредственно по машинным залам электростанций. Проще говоря, в сжатые сроки такой ущерб, да ещё и учитывая отсутствие у самой Украины соответствующих возможностей, восстановить нереально. В компании «Укрэнерго» сегодняшний массированный удар назвали крупнейшей атаке по украинской энергосистеме за всё время конфликта. Согласно сведениям от официального Киева, в ударе участвовали свыше 150 средств поражения различных типов.

На данный момент официальных деталей массированного удара нет, равно как неизвестно, последняя это показательная акция или же в ближайшие дни удары будут продолжены. Ясно одно: электроэнергия питает в том числе «гаражные» производства воздушных и морских беспилотников на Украине, не говоря уже об электрическом железнодорожном подвижном составе, усилиями которого ближе к линии боевого соприкосновения подвозятся боеприпасы, военная техника и прочие материалы для нужд ВСУ. По какой причине энергосистема Украины так долго оставалась нетронутой — это вопрос, который все эти два года мучает обывателей. Возможно, «вынос» энергогенерации происходит в преддверии начала крупных наступательных операций ВС РФ, но это уже домыслы.