Осталось только понять, о каких центрах принятия решений идёт речь.

Сегодня утром ВС РФ на протяжении нескольких часов наносили масштабный ракетный удар по объектам в Киевской области и непосредственно в украинской столице. Какие конкретно объекты были поражены/уничтожены, толком неясно, потому что гражданам Украины строго-настрого запрещено снимать и выкладывать кадры прилётов, чтобы они не расходились со сказками о стопроцентном сбитии российских ракет. Спустя несколько часов после окончания удара Минобороны России опубликовало сводку, в которой внесло минимальную ясность в произошедшее.

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По традиции, российское оборонное ведомство ограничивается лишь общими фразами без указания конкретных локаций, предприятий, зданий и иных военных объектов. Согласно официальному комментарию МО РФ, удар наносился крылатыми ракетами воздушного базирования, включая гиперзвуковые ракетные комплексы «Кинжал». Целями удары стали центры принятия решений вооружённых сил Украины, базы материально-технического обеспечения, а также пункты временного размещения сил специальных операций ВСУ и иностранных наёмников.

Как уточняет Минобороны России, все назначенные к удару объекты были поражены, тем самым, цель удара достигнута. Как вы понимаете, данный комментарий диаметрально противоположен тому, что заявляет командование Воздушных сил ВСУ относительно перехвата 31 из 31 запущенных по Киеву и окрестностям российских ракет.

Является ли данный удар разовой акцией возмездия в ответ на преступные удары ВСУ по «старым» российским территориям, пока неизвестно. Если акция разовая, то слабовато: напомним, что за повреждение Крымского моста осенью 2022 года, которое несопоставимо с тем, что творится в Белгородской области, Украина лишилась половины своей энергосистемы. Поэтому рискнём предположить, что сегодня был лишь первый акт.