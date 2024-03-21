Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
МО РФ подтвердило нанесение ракетного удара с применением гиперзвуковых «Кинжалов» по центрам принятия решений ВСУ и другим объектам
Осталось только понять, о каких центрах принятия решений идёт речь.

реклама

Сегодня утром ВС РФ на протяжении нескольких часов наносили масштабный ракетный удар по объектам в Киевской области и непосредственно в украинской столице. Какие конкретно объекты были поражены/уничтожены, толком неясно, потому что гражданам Украины строго-настрого запрещено снимать и выкладывать кадры прилётов, чтобы они не расходились со сказками о стопроцентном сбитии российских ракет. Спустя несколько часов после окончания удара Минобороны России опубликовало сводку, в которой внесло минимальную ясность в произошедшее.

реклама

По традиции, российское оборонное ведомство ограничивается лишь общими фразами без указания конкретных локаций, предприятий, зданий и иных военных объектов. Согласно официальному комментарию МО РФ, удар наносился крылатыми ракетами воздушного базирования, включая гиперзвуковые ракетные комплексы «Кинжал». Целями удары стали центры принятия решений вооружённых сил Украины, базы материально-технического обеспечения, а также пункты временного размещения сил специальных операций ВСУ и иностранных наёмников.

Как уточняет Минобороны России, все назначенные к удару объекты были поражены, тем самым, цель удара достигнута. Как вы понимаете, данный комментарий диаметрально противоположен тому, что заявляет командование Воздушных сил ВСУ относительно перехвата 31 из 31 запущенных по Киеву и окрестностям российских ракет.

Является ли данный удар разовой акцией возмездия в ответ на преступные удары ВСУ по «старым» российским территориям, пока неизвестно. Если акция разовая, то слабовато: напомним, что за повреждение Крымского моста осенью 2022 года, которое несопоставимо с тем, что творится в Белгородской области, Украина лишилась половины своей энергосистемы. Поэтому рискнём предположить, что сегодня был лишь первый акт.

#россия #украина #политика #боевые действия
1
Показать комментарии (1)
«Существуют разные способы, они непростые, но мы это сделаем» — Путин об обеспечении безопасности Белгородской области
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему для сборки ПК под монитор 4К не стоит покупать видеокарту GeForce RTX 4090 за 240 000 рублей
42
Экономим по максимуму — как в 2024 году собрать игровой компьютер всего за одну среднюю зарплату
61
Requital, Enclave - вспоминаем старые, но хорошие игры
4
Собираем полностью бесшумный ПК без вентиляторов для FullHD-гейминга
16
Танцы с бубном, или почему Linux репозитории несостоятельны в Desktop сегменте
66
Intel Core 2 Quad Q8300 2.5GHz против AMD Phenom II 925 2.8GHz - битва титанов прошлого
62
Ценовая война аккумуляторов в Китае приведет к резкому удешевлению электромобилей по всему миру – AT
+
Первые 100 дней Хавьера Милея на посту президента Аргентины
11
Простой и качественный гайд при покупке игрового б/у ПК с Avito для новичков и опытных пользователей
12
О легендарной "сорокопятке", прошедшей всю Великую Отечественную войну
5

Сейчас обсуждают

FelsheR-BAN100712
14:17
лишь бы глаза позволяли 180 фпс увидеть. Монитору после 70-80 кадров пофиг - разницы в картинке нет.
От Core i7-10700K до Core i7-14700K – изучаем прибавку fps процессоров Intel в играх за 5 поколений
Nacvark
14:16
Сам на самом деле не понимаю запустила ли и почему тогда так мало ажиотажа. Изначально думал речь просто об оружии дальнобойном (БПЛА например), а СМИ исказали, но нет, именно так и говорят - ракеты.
The Washington Post: Украина запустила производство ракет дальностью 640 км
FelsheR-BAN100712
14:10
Оверклокнули свиноторговцев! Дать медаль!
МО РФ подтвердило нанесение ракетного удара с применением гиперзвуковых «Кинжалов» по центрам принятия решений ВСУ и другим объектам
Сергей Бодров
14:07
Летающий авто это совсем должен по другому выглядеть а ни ваши подобные вертушки
Suzuki начинает производство летающих автомобилей SkyDrive e-VTOL
OgoGoLog
14:07
Тут был где-то комментарий Трусикера aka Михаила какого-то. Он в бан улетел или самовыпилом сообщений занялся?
«Существуют разные способы, они непростые, но мы это сделаем» — Путин об обеспечении безопасности Белгородской области
Eaeц
14:05
Панцершланг выкатил отличную статью. Всякие Красныепетухи и Шизикибеки в виде Шокеров плачут и завидуют.
Intel Core 2 Quad Q8300 2.5GHz против AMD Phenom II 925 2.8GHz - битва титанов прошлого
Николай Кошкин
14:04
Интересный проект, надеюсь, что у сузуки получится его реализовать, хоть кто-то двигает автомобильную промышленность вперёд)
Suzuki начинает производство летающих автомобилей SkyDrive e-VTOL
Игорь Быков
13:59
Да любая видеопамять по сути DRAM, только кеш SRAM, вот его увеличение, реально дает выигрыш.
DRAM кэш для GPU повышает производительность до 12,5 раз по сравнению с HBM
FelsheR-BAN100712
13:58
Причем желательно из этого всего покупать - ничего!)
Народная сборка марта 2024 за 70 000р для запуска любых игр в разрешении 1080р и настройках Ultra
Dimkovski
13:55
GTA III тянет, да
Народная сборка марта 2024 за 70 000р для запуска любых игр в разрешении 1080р и настройках Ultra
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем