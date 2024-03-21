Будут ли ещё удары, а также какие конкретно были цели у удара сегодняшнего, станет известно только после публикации сводки Минобороны.

Когда украинские вооружённые формирования решили перенести боевые действия на «старую», общепризнанную территорию России, на что Киев не имеет никакого права в юридических рамках данного конфликта, который является специальной военной операцией для ВС РФ и самообороной с военным положением для Украины, стало понятно, что российское военно-политическое руководство подготовит удары возмездия для осуществления огневого поражения чувствительных целей. Зачем для этого обязательно ждать ударов со стороны Украины, это уже вопрос дискуссионный — значит, есть причина поступать именно так, как поступает в первую очередь политическое руководство России.

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И вот, сегодня ночью со своих аэродромов базирования взлетели, по разным сведениям от десяти до двенадцати стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95МС, к которым затем присоединилось неназванное количество истребителей МиГ-31К, являющихся носителями гиперзвуковых ракетных комплексов «Кинжал».

Согласно информации от украинских тематических групп в социальных сетях, основной удар пришёлся по Киевской области и по самой столице. Подробности удара пока неизвестны — информация о нём поступит от российского оборонного ведомства лишь через несколько часов — но киевское военно-политическое руководство уже сообщило о том, что в ударе участвовала 31 ракета, и что все они якобы были сбиты.

Такие комментарии украинского командования Воздушных сил уже никого не удивляют. Часть ракет, безусловно, были сбиты — результаты этой работы систем ПВО в очередной раз стали трагедией для киевлян, по домам которых в очередной прилетели либо обломки «сбитых» средств поражения, которые перехватываются прямо над мегаполисом, либо непосредственно сбивающиеся с курса противовоздушные ракеты.

Удары, подобные сегодняшнему утреннему, нравится это кому-то или нет, но осуществлять необходимо как минимум с несколькими целями. Во-первых, ни в коем случае нельзя оставлять без ответа террористические атаки по территории России: Украина не имеет никакого права в рамках юридической стороны данного конфликта бить по российской территории, тем более что речь идёт о военных преступлениях, когда удары наносятся беспорядочно, по жилым кварталам, не имеющим никакой ценности с военной точки зрения. Во-вторых, «выносить» инфраструктуру, в том числе обеспечивающую функционирование ВСУ на линии боевого соприкосновения — это вообще основа основ военного дела. Ну и в-третьих необходимо сбивать спесь с украинского политического руководства, которое и отдаёт приказы на осуществление террористических актов и военных преступлений, пользуясь иллюзией того, что отвечать за это ему (руководству) не придётся.