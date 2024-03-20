Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Apple и Google технически могут превратить все смартфоны в России в «кирпичи» — Роскачество
В полночь твоя карета превратится в тыкву. Но вряд ли до этого дойдёт.

реклама

Несмотря на развязанную Западом незаконную экономическую агрессию против России, вылившуюся в уход с российского рынка огромного количества западных компаний, в том числе технологических, на практике большинство из них оказались умнее собственных правительств и продолжают прекрасно работать. Американские техногиганты и вовсе никуда уходить не собирались, прекрасно понимая, что единожды уйдя, обратно вернуться будет уже если не невозможно, то предельно сложно.

реклама

По этой причине все продаваемые в России привезённые в основном по параллельному импорту смартфоны на базе iOS и Android продолжают себе прекрасно работать, разве что функциональность была частично утрачена с запретом работы платёжных инструментов. Но всё это, как вы понимаете, крайне шатко: о том, что технически Apple и Google могут заблокировать все смартфоны в России, сообщил в интервью агентству «РИА Новости» руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

По словам Кузьменко, технически такая возможность есть, и реализовываться она будет по тому же принципу, по которому происходит блокировка украденных устройств. В этом плане, добавил представитель Роскачества, у Apple система более продвинутая, но и владельцам смартфонов на базе Android в случае реализации такого плана придётся столкнуться с массой проблем. На «айфонах» восстановить утраченные данные будет невозможно в принципе, а на устройствах на базе Android это может влететь в большую сумму.

Кузьменко убеждён в том, что до такого развития событий ситуация не дойдёт, поскольку репутационный удар по Apple и Google как производителям мобильных операционных систем iOS и Android соответственно будет колоссальный и даже сокрушительный, не говоря уже о многочисленных исках против компаний. Кроме того, отметил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества, смартфоны не производятся для какой-то конкретной страны, и в лицензионном соглашении условия для блокировки устройств не прописаны.

#россия #apple #политика #google #android #технологии #гаджеты #ios #мобильные устройства
+
Написать комментарий (0)
Тяжёлая ракета-носитель «Ангара-А5» собрана и готова к первому запуску с космодрома «Восточный»
Марин Ле Пен заявила, что переговоры по Украине уже идут, но без участия Евросоюза
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Tengyun: Китай создает гигантский рельсотрон для запуска гиперзвуковых орбитальных ракетопланов
+
11 переоцененных, но все еще популярных видеокарт, которые не стоит покупать весной 2024 года
51
2 весенние подборки «видеокарта-процессор» для геймеров с мониторами 1080р и 2К за разумные деньги
105
Сравниваю цены в популярных магазинах компьютерной техники в 2024 году
18
Почему в СССР цену печатали и выбивали прямо на товарах
142
Requital, Enclave - вспоминаем старые, но хорошие игры
1
Суперкулер-самозванец - тест и обзор ID-Cooling FROZN A720
40
Танцы с бубном, или почему Linux репозитории несостоятельны в Desktop сегменте
45
Intel Core 2 Quad Q8300 2.5GHz против AMD Phenom II 925 2.8GHz - битва титанов прошлого
47
Обзор игры Dragon's Dogma Dark Arisen - эпическая боевая RPG, сделанная правильно
2

Сейчас обсуждают

Red Red
14:48
все таки может ответишь что там в итоге с поимением репозитория, кто кого и сколько раз... Заведи себе уже бабу и все нормализуется....
Танцы с бубном, или почему Linux репозитории несостоятельны в Desktop сегменте
Red Red
14:43
поври поври нам, тут народ за тобой полгода и то и больше наблюдает, ты у нас сродни обезьянки, прикольный юродивый... >>>>линуксоидское нытье а вот это на взрослый язык переведи, нифига не понятно...
Танцы с бубном, или почему Linux репозитории несостоятельны в Desktop сегменте
Максим Лапников
14:42
Японцы -молодцы- , правда трусы конченые!!! Их союзники те, кто их недавно чуть не стёрли с лица земли! Это говорит о том, что нет Японии - это соединённый штат Америки) Не удивлюсь нисколько, если о...
Завершен четвертый этап сброса очищенной воды с АЭС "Фукусима-1"
Chimbal
14:38
"заодно себе оценку ставишь" - Даже не притрагивался, а учитывая твоё линуксоидское нытье - мои предположения выше оказались верны.
Танцы с бубном, или почему Linux репозитории несостоятельны в Desktop сегменте
Red Red
14:38
т.е угадал про деньги видишь как ты на говноизвержение пошел, запомни андрейка чтобы много зарабатывать надо хорошо учится, вдумчиво читать, и быть целеустремленным, а по твоим статьям видно что ты бе...
Танцы с бубном, или почему Linux репозитории несостоятельны в Desktop сегменте
Shroud Solo
14:33
Когда нибудь илиоты поймут что таки бпла как рипер,орин,глобал имеют прямую связь с спутником при которой задавить их спомошью рэб практически невозможно...а том же крыму рэябов куда больше но ни каки...
РЭБ "Красуха" заглушила все блоки связи дрона Reaper в Польше и заставила последний экстренно сесть
Apsheronsky tchai
14:30
Единичка как бы намекает
Почему для сборки ПК под монитор 4К не стоит покупать видеокарту GeForce RTX 4090 за 240 000 рублей
Shroud Solo
14:30
Сравнивать высотный бпла для разведки и истребитель для превосходства в воздухе...это как сравнить миг 31 с самолётом дрло вы бы ещё сравнили баллистическую ракету с ракетой рсзо
SCMP: Китайский гиперзвуковой дрон по аэродинамическим качествам обошел истребитель F-22 США
Serezhka
14:29
Предлагаю оторвать бублику руки и засунуть их в эту единственную дырку. А, стоп, они у него оттуда и растут.
Почему для сборки ПК под монитор 4К не стоит покупать видеокарту GeForce RTX 4090 за 240 000 рублей
Red Red
14:26
Это говорит писатель нископробной серии комиксов, про разные формы запущеных стадий рукожопия.... Оно ответило, судя по твоим уведомлениям о прочтении -1 и -2 ты прям взахлеб читаешь наши комменты аж...
Танцы с бубном, или почему Linux репозитории несостоятельны в Desktop сегменте
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем