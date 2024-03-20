В полночь твоя карета превратится в тыкву. Но вряд ли до этого дойдёт.

Несмотря на развязанную Западом незаконную экономическую агрессию против России, вылившуюся в уход с российского рынка огромного количества западных компаний, в том числе технологических, на практике большинство из них оказались умнее собственных правительств и продолжают прекрасно работать. Американские техногиганты и вовсе никуда уходить не собирались, прекрасно понимая, что единожды уйдя, обратно вернуться будет уже если не невозможно, то предельно сложно.

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По этой причине все продаваемые в России привезённые в основном по параллельному импорту смартфоны на базе iOS и Android продолжают себе прекрасно работать, разве что функциональность была частично утрачена с запретом работы платёжных инструментов. Но всё это, как вы понимаете, крайне шатко: о том, что технически Apple и Google могут заблокировать все смартфоны в России, сообщил в интервью агентству «РИА Новости» руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

По словам Кузьменко, технически такая возможность есть, и реализовываться она будет по тому же принципу, по которому происходит блокировка украденных устройств. В этом плане, добавил представитель Роскачества, у Apple система более продвинутая, но и владельцам смартфонов на базе Android в случае реализации такого плана придётся столкнуться с массой проблем. На «айфонах» восстановить утраченные данные будет невозможно в принципе, а на устройствах на базе Android это может влететь в большую сумму.

Кузьменко убеждён в том, что до такого развития событий ситуация не дойдёт, поскольку репутационный удар по Apple и Google как производителям мобильных операционных систем iOS и Android соответственно будет колоссальный и даже сокрушительный, не говоря уже о многочисленных исках против компаний. Кроме того, отметил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества, смартфоны не производятся для какой-то конкретной страны, и в лицензионном соглашении условия для блокировки устройств не прописаны.