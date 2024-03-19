В ООН вообще очень удобно никогда и ничего не могут подтвердить. ПО — Полезная Организация.

Сегодня глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что Франция готовится к отправке военного контингента на Украину. На данном этапе контингент составит около двух тысяч человек, и больше никакой подробной информацией российская внешняя разведка не поделилась. Понятно, что на пустом месте Нарышкин такой комментарий бы давать не стал, а это значит, что по каналам разведки соответствующие сведения в Москву всё-таки поступили.

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Всё это ничем хорошим не пахнет, и масло в огонь добавляют репортажи во французских СМИ, где офицер на полном серьёзе рассматривает идею использования армии Франции для создания на Украине линии разграничения с целью недопущения продвижения ВС РФ за Днепр. Поэтому сегодня заместитель представителя Генсека ООН Фархан Хак во время пресс-конференции, отвечая на вопрос о французских войсках на Украине, заявил, что Организация не обладает сведениями, которые могли бы подтвердить озвученные Нарышкиным данные.

Вообще, история ООН такова, что она практически никогда и ничего не может подтвердить. Смысл существования данной организации каждый день теряется с бешеной скоростью.

Стоит отметить, что никто из стран-членов НАТО не согласился отправлять войска на Украину. Пока что Макрон в данном вопросе одинок, а учитывать мнение Чехии и стран Прибалтики мы не будем по причине их абсолютной незначительности в военном плане.