На начальном этапе он составит порядка двух тысяч человек.

Разговоры президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что нельзя исключать возможности ввода европейских войск на Украину с целью спасения стремительно мрачнеющей (с точки зрения Запада) ситуации, возможно, поднимались отнюдь не для красного словца. Несмотря на то, что никто из западных стран из числа тех, кто ещё имеют значение в политическом и военном смыслах, порыва Макрона не разделил, от своей идеи президент Франции не отказался. По крайней мере, о том, что Париж уже готовит контингент для ввода на Украину, известно в Службе внешней разведки (СВР) России.

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Соответствующим комментарием глава ведомства Сергей Нарышкин поделился с агентством ТАСС. По словам Нарышкина, политическое руководство Франции идёт вразрез с опасениями руководства военного, и готовит к переброске на Украину контингент, который на первом этапе составит около двух тысяч человек.

Как отметил глава СВР, французские генералы находятся в тревоге, поскольку столь крупное подразделение невозможно скрыть и незаметно перебросить на Украину, и велика вероятность, что этот контингент будет уничтожен прицельным ударом российских ракетных средств поражения.

Насколько актуальной является информация Нарышкина, сказать сложно. Не так давно он предупреждал, что Польша потирает руки относительно территории западной Украины, исторически являвшейся польской землёй. С тех пор, как мы видим, польское руководство либо отменило эти планы, отправив их в долгий ящик, либо же таких планов никогда и не существовало.