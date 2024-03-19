Делается это не просто так.

Смеявшись осенью 2022 года над российской «линией Суровикина», в Киеве, возможно, даже не предполагали, что спустя полтора года им придётся изрыть практически всю линию боевого соприкосновения и даже больше своей собственной «линией Сырского/Залужного». Но обстоят дела именно так: всё чаще украинские политические деятели публикуют кадры создания укреплённых линий в различных регионах страны, и вот, сегодня очередь дошла до Одесской области.

реклама

Как заявил руководитель Одесской областной военной администрации Олег Кипер, в регионе строятся укрепления, копаются противотанковые рвы, устанавливаются так называемые зубы дракона, создаются прочие фортификации. Цель данных укреплений, как нетрудно догадаться, если не исключить наступление ВС РФ на соответствующих направлениях, то, как минимум, сильно их затруднить и замедлить. Проще говоря, выиграть время, пока в тылу, вероятнее всего, под давлением США будет принят драконовский закон о мобилизации, и ВСУ начнут насыщаться личным составом.

Вопрос только в том, где ВСУ собираются брать вооружения и военную технику. Поставки из США, а именно на Град на холме приходилось порядка 80 % всех военных поставок на Украину, прекращены, Европа восполнить этот пробел физически не сможет — попросту нет соответствующих военно-промышленных мощностей.

Наконец, не забываем о том, что «линия Суровикина» отработала на отлично во многом по причине практически полного отсутствия у Украины боевой авиации. С российской стороны же ситуация кардинально отличается: фортификации при необходимости будут вышибаться авиационными бомбами различной массы.