Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Фото: ВСУ активно возводят фортификации в Одесской области
Делается это не просто так.

реклама

Смеявшись осенью 2022 года над российской «линией Суровикина», в Киеве, возможно, даже не предполагали, что спустя полтора года им придётся изрыть практически всю линию боевого соприкосновения и даже больше своей собственной «линией Сырского/Залужного». Но обстоят дела именно так: всё чаще украинские политические деятели публикуют кадры создания укреплённых линий в различных регионах страны, и вот, сегодня очередь дошла до Одесской области.

реклама

Как заявил руководитель Одесской областной военной администрации Олег Кипер, в регионе строятся укрепления, копаются противотанковые рвы, устанавливаются так называемые зубы дракона, создаются прочие фортификации. Цель данных укреплений, как нетрудно догадаться, если не исключить наступление ВС РФ на соответствующих направлениях, то, как минимум, сильно их затруднить и замедлить. Проще говоря, выиграть время, пока в тылу, вероятнее всего, под давлением США будет принят драконовский закон о мобилизации, и ВСУ начнут насыщаться личным составом.

Вопрос только в том, где ВСУ собираются брать вооружения и военную технику. Поставки из США, а именно на Град на холме приходилось порядка 80 % всех военных поставок на Украину, прекращены, Европа восполнить этот пробел физически не сможет — попросту нет соответствующих военно-промышленных мощностей.

Наконец, не забываем о том, что «линия Суровикина» отработала на отлично во многом по причине практически полного отсутствия у Украины боевой авиации. С российской стороны же ситуация кардинально отличается: фортификации при необходимости будут вышибаться авиационными бомбами различной массы.

#россия #украина #политика #боевые действия
+
Написать комментарий (0)
WP: США призывают Украину принять более жёсткий закон о мобилизации
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

В ближайшие 3 года в Китае может стартовать строительство Кругового Электрон-Позитронного Коллайдера
9
10 редких и очень полезных программ, которые я использую на ПК с Windows 10 уже много лет. Часть 3
22
От Core i7-10700K до Core i7-14700K – изучаем прибавку fps процессоров Intel в играх за 5 поколений
27
От Ryzen 9 7950X3D до Ryzen 7 5700X3D – выбираем самый выгодный игровой процессор от тётушки Су
38
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра с RT (Март)
10
Итоги гоночного уик-энда 16-17 марта
+
Tengyun: Китай создает гигантский рельсотрон для запуска гиперзвуковых орбитальных ракетопланов
+
Суперкулер-самозванец - тест и обзор ID-Cooling FROZN A720
35
Как была решена типичная для Linux проблема отвала сети в дистрибутиве Chimbalix 24.1 Alphachi-Pre6
54
Обзор игры Call of Duty Black Ops Cold War - Горячие головы холодной войны
2

Сейчас обсуждают

DIP48
11:30
Никто насильно не заставляет брать кредиты под 39.8 % годовых. И абсолютно никто не мешает организовывать у себя в коллективе беспроцентные "кассы взаимопомощи". Для этого постановления партии и прави...
Почему в СССР цену печатали и выбивали прямо на товарах
Alex_023
11:29
А сейчас тоже самое, но под 39,8% годовых. В принципе возможно что для некоторых и сейчас нет никакой разницы, если ЗП у тебя раз в 10 больше медианной по региону. Нет разницы включены эти проценты в ...
Почему в СССР цену печатали и выбивали прямо на товарах
DIP48
11:27
Наличие своих мозгов требуется и при капитализме и при социализме. Дураков и в церкви бьют
Почему в СССР цену печатали и выбивали прямо на товарах
DIP48
11:26
Четырехпроцентные негодуют ?))) Опять народ не тот ?))) Не хочет, понимаешь ли, народ на телеге в лошадью ездить, подавай ему новшества, всякому быдлу ? Да ?))) Не осознает народ своего счастья со ста...
Почему в СССР цену печатали и выбивали прямо на товарах
DIP48
11:25
Если тебе не нужно, не нужно говорить за весь народ. А то привыкли, коммунисты, за всех говорить и всех насильно тащить в своё стабильное светлое будущее))). Наши деды и прадеды этим пользовались. И н...
Почему в СССР цену печатали и выбивали прямо на товарах
Alex_023
11:25
Так это же прелести капитализма! Ты уж или крестик сними, или трусы надень! Нельзя одновременно хвалить капитализм и не иметь возможности пользоваться его "благами".
Почему в СССР цену печатали и выбивали прямо на товарах
pitbuldoser
11:25
Надел
Раскрыт дизайн задней панели Realme GT Neo 6 SE, благодаря опубликованной схеме
Apsheronsky tchai
11:24
А нах тебе новый товар раз в полгода? Вон уже сколько видюх разных навыпускали, а вы всё дрочите в Киберпанк. Продать каждому говноеду-ГЕЙмеру по 3060 и хватит, один хрен годами дрочите одно и то же. ...
Почему в СССР цену печатали и выбивали прямо на товарах
DIP48
11:24
Детектед отсутствие мозга у тебя в голове, скакун, прикидывающийся коммунистом.)))
Почему в СССР цену печатали и выбивали прямо на товарах
Николай Тягло
11:24
Офигеть!
NVIDIA представила чип B200: два графических кристалла, 208 миллиардов транзисторов и 192 ГБ HBM3E
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем