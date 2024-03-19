Неплохо для «суверенного» государства, не правда ли?

На выходных в Киев с визитом прибыл скандальный американский сенатор Линдси Грэм, который, как и многие функционеры, отличается переменчивостью в настроениях и политических взглядах. Понятное дело, что подобные персонажи в столицу Украины, а данный процесс сейчас, как вы понимаете, сопряжён с трудностями и требует от привыкших к роскоши западных политиков трястись в поезде на протяжении многих часов, просто так не приезжают — это делается с определённой целью.

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И вот, издание The Washington Post (WP) опубликовало статью, в которой прямым текстом заявляет, что цель визита Грэма в Киев — подтолкнуть украинские власти к принятию более жёсткого закона о мобилизации, подразумевающего, что в вооружённые силы могут быть призваны мужчины в возрасте до 27 лет.

Грэм, как сообщает WP, призвал Киев действовать шустрее, и для сенатора, дескать, был открытием тот факт, что на Украине, стране, которая «борется за своё существование», в войска призывают только с 27 лет.

«Вы сражаетесь за свою жизнь, так что вы должны служить — не с 25 или 27 [лет]. Нам нужно больше людей на линии [боевого соприкосновения]», — заявил Грэм, добавивший при этом, что украинцы должны вступать в армию независимо от того, продолжат США оказывать Украине поддержку или нет.

На самом деле, звучит это всё крайне тревожно, причём тревожно в первую очередь для Украины. Какой-то иностранный «пёс» приезжает и требует от киевского руководства, по сути, всеми силами затягивать конфликт. Как мы уже неоднократно отмечали, если власть на Украине не прозреет и не очухается от дурмана, а для этого ей, очевидно, нужны отрезвляющие «пинки» от общества, которое тоже должно наконец-то проснуться и понять, что происходит на самом деле, то будущее у страны, как бы это помягче выразиться, тяжёлое. Оно и так уже тяжёлое и вряд ли вообще есть, но хуже всегда есть, куда.

Поэтому пока не совсем уж поздно, Киев должен всеми силами искать возможность выхода на контакт с Кремлём с целью прекращения конфликта. Да, условия, и их придётся принять все до единого, будут жёсткими, да, придётся на международном (ООН) уровне признать отход большого количества территорий в пользу России, но альтернатива — совсем мрак. Так что, как мы уже отмечали многократно, киевское руководство должно немедленно звонить в Китай, Саудовскую Аравию, ОАЭ или, на худой конец, в Турцию, с просьбой о посредничестве в переговорах с РФ. Потому что куда Украину тянут её «друзья» с Запада, предельно очевидно.