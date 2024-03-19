Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
WP: США призывают Украину принять более жёсткий закон о мобилизации
Неплохо для «суверенного» государства, не правда ли?

реклама

На выходных в Киев с визитом прибыл скандальный американский сенатор Линдси Грэм, который, как и многие функционеры, отличается переменчивостью в настроениях и политических взглядах. Понятное дело, что подобные персонажи в столицу Украины, а данный процесс сейчас, как вы понимаете, сопряжён с трудностями и требует от привыкших к роскоши западных политиков трястись в поезде на протяжении многих часов, просто так не приезжают — это делается с определённой целью.

реклама

И вот, издание The Washington Post (WP) опубликовало статью, в которой прямым текстом заявляет, что цель визита Грэма в Киев — подтолкнуть украинские власти к принятию более жёсткого закона о мобилизации, подразумевающего, что в вооружённые силы могут быть призваны мужчины в возрасте до 27 лет.

Грэм, как сообщает WP, призвал Киев действовать шустрее, и для сенатора, дескать, был открытием тот факт, что на Украине, стране, которая «борется за своё существование», в войска призывают только с 27 лет.

«Вы сражаетесь за свою жизнь, так что вы должны служить — не с 25 или 27 [лет]. Нам нужно больше людей на линии [боевого соприкосновения]», — заявил Грэм, добавивший при этом, что украинцы должны вступать в армию независимо от того, продолжат США оказывать Украине поддержку или нет.

На самом деле, звучит это всё крайне тревожно, причём тревожно в первую очередь для Украины. Какой-то иностранный «пёс» приезжает и требует от киевского руководства, по сути, всеми силами затягивать конфликт. Как мы уже неоднократно отмечали, если власть на Украине не прозреет и не очухается от дурмана, а для этого ей, очевидно, нужны отрезвляющие «пинки» от общества, которое тоже должно наконец-то проснуться и понять, что происходит на самом деле, то будущее у страны, как бы это помягче выразиться, тяжёлое. Оно и так уже тяжёлое и вряд ли вообще есть, но хуже всегда есть, куда.

Поэтому пока не совсем уж поздно, Киев должен всеми силами искать возможность выхода на контакт с Кремлём с целью прекращения конфликта. Да, условия, и их придётся принять все до единого, будут жёсткими, да, придётся на международном (ООН) уровне признать отход большого количества территорий в пользу России, но альтернатива — совсем мрак. Так что, как мы уже отмечали многократно, киевское руководство должно немедленно звонить в Китай, Саудовскую Аравию, ОАЭ или, на худой конец, в Турцию, с просьбой о посредничестве в переговорах с РФ. Потому что куда Украину тянут её «друзья» с Запада, предельно очевидно.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия
1
Показать комментарии (1)
Белый дом: США будут работать, исходя из реальности, что Путин является президентом России
Поставщики Intel и TSMC столкнулись с многократным ростом затрат на строительство предприятий в США
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

В ближайшие 3 года в Китае может стартовать строительство Кругового Электрон-Позитронного Коллайдера
9
10 редких и очень полезных программ, которые я использую на ПК с Windows 10 уже много лет. Часть 3
22
От Core i7-10700K до Core i7-14700K – изучаем прибавку fps процессоров Intel в играх за 5 поколений
27
От Ryzen 9 7950X3D до Ryzen 7 5700X3D – выбираем самый выгодный игровой процессор от тётушки Су
38
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра с RT (Март)
10
Итоги гоночного уик-энда 16-17 марта
+
Tengyun: Китай создает гигантский рельсотрон для запуска гиперзвуковых орбитальных ракетопланов
+
Суперкулер-самозванец - тест и обзор ID-Cooling FROZN A720
35
Как была решена типичная для Linux проблема отвала сети в дистрибутиве Chimbalix 24.1 Alphachi-Pre6
54
Обзор игры Call of Duty Black Ops Cold War - Горячие головы холодной войны
2

Сейчас обсуждают

Aleksei Byevich
10:56
в нормальной стране и цены стабильны!!!
Почему в СССР цену печатали и выбивали прямо на товарах
glavhyilo
10:55
когда пленёного на фронте сына Сталина,немцы задумали поменять,Сталин говорит у СССР не бывает пленных,а есть только враги народа.
Спикером ВВС ВСУ был назначен молодой офицер - 28-летний майор Илья Евлаш
Сергей Анатолич
10:53
Скоро начнут поставлять на украину такие ружья с сетью, для отлова диких уклонистов!
WP: США призывают Украину принять более жёсткий закон о мобилизации
glavhyilo
10:51
валят щас старые крысы просто,с тонущего корабля.
Спикером ВВС ВСУ был назначен молодой офицер - 28-летний майор Илья Евлаш
Orakul
10:47
На местах работы были беспроцентные "кассы взаимопомощи".
Почему в СССР цену печатали и выбивали прямо на товарах
glavhyilo
10:46
зачистка до лисабона будет
Российские подразделения сумели продвинуться еще на 800 метров на Запорожском направлении
Сергей Лепилов
10:40
Бесполезно, здесь вся аргументированная критика уходит в свисток. Можно даже не тратить время. С термопастой – да, как обычно. :)
Суперкулер-самозванец - тест и обзор ID-Cooling FROZN A720
John Doe
10:38
Копчёный, ты как всегда звиздишь. Десятку накинул.
Суперкулер-самозванец - тест и обзор ID-Cooling FROZN A720
Михаил Авраменко
10:36
"Кулеба запросил..."
Кулеба запросил у ЕС и США срочную помощь для Украины
Dmitry Mitry
10:36
Ну кредитов в СССР действительно по большому счету не было. Были только кредиты на покупку товаров длительного пользования, и те появились при Хрущеве. И пока не отдашь один кредит, второй взять было ...
Почему в СССР цену печатали и выбивали прямо на товарах
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем