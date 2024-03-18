Логика Зеленского: лучше, когда выборы вообще не проводятся.

Казалось бы, президент Украины Владимир Зеленский, который не стал проводить в стране выборы, сославшись на военное положение и сложность реализации волеизъявления народа, значительная часть которого либо находится в других странах в статусе беженцев, либо на линии боевого соприкосновения в статусе военнослужащих, должен быть последним, кто критикует российские выборы. Но на деле он оказался первым, выступил со свойственной себе полной штампов речью о том, что Путин «имитирует» выборы, на деле «захватив власть».

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Как можно имитировать выборы, на которых была зафиксирована рекордная явка, на которых всё было утыкано камерами наблюдения, и на которых присутствовали наблюдатели в том числе из иностранных государств, понятно, очевидно, только Зеленскому, который, зная, что его рейтинг на Украине стремится к показателю, с которым он вступал в прямой конфликт с Россией, то есть к одному из самых низких за всю историю независимой Украины, через пару месяцев столкнётся с кризисом легитимности.

Необходимо понимать, что во многом политическую активность в России — явка на выборах президента составила рекордные 73 с лишним процента — подстегнула как сама Украина своими выходками и комментариями, так и страны коллективного Запада, оказывающие на РФ незаконное экономическое давление, в первую очередь направленное на снижение уровня жизни простых людей. Перегибание палки — это всегда глупое действие, которое приводит к обратным от ожидаемых последствиям. Понимать это на Западе не хотят (или не могут) до сих пор.

Ранее Минобороны России сообщило, что в выборах Президента России приняли участие более 99 % военнослужащих ВС РФ. К вопросу о том, что было бы желание, и организовать избирательный процесс на Украине среди военнослужащих также было бы можно. Как и создать избирательные участки в посольствах Украины в тех государствах, в которые переместились беженцы, не говоря уже о дистанционном голосовании через Интернет. Но, как мы понимаем, тот, кто хочет, ищет возможности, а кто не хочет — ищет оправдания. В случае с Зеленским у нас классический второй вариант.