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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Зеленский недоволен результатами выборов президента в России
Логика Зеленского: лучше, когда выборы вообще не проводятся.

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Казалось бы, президент Украины Владимир Зеленский, который не стал проводить в стране выборы, сославшись на военное положение и сложность реализации волеизъявления народа, значительная часть которого либо находится в других странах в статусе беженцев, либо на линии боевого соприкосновения в статусе военнослужащих, должен быть последним, кто критикует российские выборы. Но на деле он оказался первым, выступил со свойственной себе полной штампов речью о том, что Путин «имитирует» выборы, на деле «захватив власть».

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Как можно имитировать выборы, на которых была зафиксирована рекордная явка, на которых всё было утыкано камерами наблюдения, и на которых присутствовали наблюдатели в том числе из иностранных государств, понятно, очевидно, только Зеленскому, который, зная, что его рейтинг на Украине стремится к показателю, с которым он вступал в прямой конфликт с Россией, то есть к одному из самых низких за всю историю независимой Украины, через пару месяцев столкнётся с кризисом легитимности.

Необходимо понимать, что во многом политическую активность в России — явка на выборах президента составила рекордные 73 с лишним процента — подстегнула как сама Украина своими выходками и комментариями, так и страны коллективного Запада, оказывающие на РФ незаконное экономическое давление, в первую очередь направленное на снижение уровня жизни простых людей. Перегибание палки — это всегда глупое действие, которое приводит к обратным от ожидаемых последствиям. Понимать это на Западе не хотят (или не могут) до сих пор.

Ранее Минобороны России сообщило, что в выборах Президента России приняли участие более 99 % военнослужащих ВС РФ. К вопросу о том, что было бы желание, и организовать избирательный процесс на Украине среди военнослужащих также было бы можно. Как и создать избирательные участки в посольствах Украины в тех государствах, в которые переместились беженцы, не говоря уже о дистанционном голосовании через Интернет. Но, как мы понимаем, тот, кто хочет, ищет возможности, а кто не хочет — ищет оправдания. В случае с Зеленским у нас классический второй вариант.

#россия #украина #политика #боевые действия
1
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Путин не исключил, что России придётся создать на территории Украины «санитарную зону» для защиты приграничных регионов
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32Влад32
01:59
Надо сделать санитарной зоной всю территорию бывшей Украины.
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32Влад32
01:58
Лучше пусть сразу занимаюют четвертую. Желательно в районе Львова.
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32Влад32
01:57
Не доволен? Так пусть проведет выборы у себя. Думаю результатом он также останется недоволен.
Зеленский недоволен результатами выборов президента в России
Евгений Хрипков
01:55
Мне вот интересно , филипинам заняться нечем?) Беднейшая страна , да еще и собралась воевать
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01:49
Да за любого но не пу! Так то да, тех кто реально что то мог бы изменить то тех в самом начале не допустили. Я голосовал тупо с помощью рандомайзера и выпал на слуцкого...
Владимир Путин побеждает на выборах Президента России с рекордным результатом
corsi
01:38
Уже полторы тысячи некроинцев лежат, при попытке проникнуть на территорию РФ. Ситуация явно улучшается, ДРГ уничтожаются на подходе.
Путин не исключил, что России придётся создать на территории Украины «санитарную зону» для защиты приграничных регионов
АЕV
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