По итогам обработки почти 80 % протоколов при рекордной же явке.

На протяжении последних трёх дней в России проходила основная часть президентских выборов. Досрочные выборы начали проводиться несколькими неделями раньше, и, кроме того, всё большее количество граждан при возможности выбирают дистанционный способ голосования. Как итог, на текущих президентских выборах была достигнута рекордная явка в 74 %.

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Сейчас вовсю идёт обработка протоколов участковых избирательных комиссий (УИК): на момент публикации данной заметки доля обработанных протоколов приближалась к 80 %, по итогу подсчёта которых лидером голосования с колоссальным отрывом стал действующий президент Владимир Путин, набирающий свыше 86—87 % голосов, что является абсолютным рекордом. Проще говоря, на пятый президентский срок Путин идёт с огромным уровнем легитимности, которая поддерживается в том числе и рекордной явкой граждан для участия в выборах.

На момент публикации данной заметки голоса других кандидатов разделились примерно поровну: порядка 3 % получил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, а по 4 % получили Николай Харитонов и Владислав Даванков, выдвинутые партиями КПРФ и «Новые люди» соответственно. Безусловно, в значительной степени отрыв Путина и слабые результаты остальных кандидатов вызваны тем, что кандидаты, по большому счёту, никому ничем особо неизвестны. И Даванков, и Харитонов, к слову, уже признали победу Путина и поздравили его с ней.

Без нарушений и провокаций выборы, естественно, не прошли. Зафиксированы случаи поджогов избирательных урн, попыток устроить пожар непосредственно на избирательных участках, а также заливание урн зелёнкой с целью испортить бюллетени. В общей сложности таких случаев слишком мало, чтобы говорить о них как об испортивших процесс волеизъявления. Также под выборы президента в России со стороны Украины предпринимались и продолжают предприниматься и по сей день попытки прорыва в приграничные общепризнанные регионы, а также фиксируются масштабные удары беспилотниками, имеющие целью вызвать панику и сорвать избирательный процесс.

Впервые выборы президента проходили в четырёх новых регионах — Херсонской и Запорожской областях, а также в Донецкой и Луганской Народных Республиках.