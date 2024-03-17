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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Bloomberg: Словакия под руководством Фицо склоняется в сторону России
В представлении западной пропаганды, быть реалистом и преследовать собственные интересы — это быть пророссийским политиком. Красиво, демократично, свободно.

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С приходом премьер-министра Роберта Фицо Словакия продемонстрировала, что вопиющая антироссийская позиция в одночасье может измениться на прословацкую, реалистическую. Западная пресса, как вы уже поняли из заголовка, между политикой, основанной на собственных интересах государства, и политикой, основанной на российских интересах, почему-то ставит знак равенства.

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Так, соответствующую мысль заботливо вкладывает в головы своих читателей агентство Bloomberg, заявившее в своей свежей статье, что под руководством Роберта Фицо Словакия склоняется в сторону России. Дескать, от государства, которое при предыдущем правительстве активно снабжало Украину оружием и призывало страны Евросоюза следовать её примеру, Словакия превратилась в государство, занимающее прямо противоположную позицию.

На самом деле, как мы понимаем, премьер Словакии просто прекрасно понимает, куда дует ветер и чем неизбежно закончится конфликт на Украине. А закончится он, если Запад немедленно не повлияет на киевское руководство и не выторгует какие-то минимально приемлемые условия, которые позволят хотя бы частично (а больше и не получится) сохранить в первую очередь ему (Западу) самому своё собственное лицо, полной катастрофой.

Следует понимать, что президент Франции Эмманюэль Макрон не просто так говорит, что победа России на Украине станет для Европы катастрофой, и поэтому, дескать, Европа должна разбиться в лепёшку, чтобы не допустить такого сценария. Дело в том, что европейское благополучие последние тридцать лет базировалось на выкачивании дешёвых ресурсов как из Африки, так и из осколков СССР. Сейчас Европу этого либо насильно лишили, либо она сама себя этого лишила, поверив в то, что противник, в данном случае Россия, «сломается» быстрее. Просчитались. Так что паника в Европе вполне понятна: если США легко протянут и дальше на своём собственном потенциале, то Старый Свет такой удачей похвастать не в состоянии.

#россия #украина #политика #боевые действия #евросоюз #словакия
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В США заявили, что западная поддержка уже никак не поможет Украине сдержать натиск ВС РФ
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