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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Макрон: Мы не должны дать России победить на Украине
Да кто тебя спрашивает-то? Опомнись.

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Вчера вечером президент Франции Эмманюэль Макрон дал интервью журналистам телеканала France 2, большая часть которого была посвящена... нет, не протестам фермеров, нет, не проблемам во французской экономике, вызванным её антироссийским курсом, и нет, не тому, что вообще хотят слышать граждане Пятой Республики. Посвящена она была в основном Украине, а точнее — катастрофе, которая нависла над ней Дамокловым мечом.

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По словам Макрона, Франция якобы сделала всё, что могла, дабы примирить Украину и Россию, включая участие в Минских соглашениях. Теперь же задача Франции и, надо понимать, всего объединённого Запада, в том, чтобы не дать России одержать победу в этом конфликте. В фантазиях президента Франции, победить должна Украина, а Россия должна «понести ответственность».

Если победит Россия, то, считает Макрон, «доверие к Европе рухнет», и тогда ей (Европе) придётся готовиться к дальнейшей эскалации кризиса. Жизнь простых французов, продолжает пугать население тот, кто должен любыми способами, включая переговоры, защищать интересы этого самого населения, в случае победы России изменится. Она, отмечает глава Пятой Республики, уже изменилась: энергетическая и, как следствие, экономическая ситуация в Европе непростая, повысились цены на газ и, как следствие, на электроэнергию, неопределённой остаётся ситуация с поставками зерна и удобрений.

Макрон согласился с тем, что так называемое контрнаступление ВСУ окончилось «не так, как мы ожидали», а ситуация на поле боя сейчас «тяжёлая». Вместе с тем Макрон, похоже, впервые признал масштаб трагедии для Украины: по его словам, страна несёт потери, зачастую в десять раз превосходящие российские. И это не говоря уже об экономических и иных потерях.

Из доклада Макрона у любого нормального человека должно сложиться мнение, что президент Франции должен трясущимися руками снимать трубку, затем, приняв корвалол, начинать набирать номер Кремля, и начинать основательные, реалистичные переговоры с Москвой относительно вариантов, на которых Россия готова закончить этот кризис. Но, как мы видим, Макрону проще выпучить глаза, запугать население какой-то «угрозой» России и продолжать продавливать оторванную от реальности повестку. Похоже, пока в Европе не начнут массово меняться правительства — и не важно, законным или незаконным способом — то кризис разрешить дипломатическим способом не удастся, и это настоящая трагедия в первую и в последнюю очередь для Украины. Не тех «друзей» Киев себе выбрал, ох, не тех.

#россия #украина #политика #боевые действия #психиатрия #франция
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