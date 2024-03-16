Нет, ну ты-то, ты-то куда лезешь?

Не успела Финляндия толком утратить нужный в первую и в последнюю очередь ей самой нейтралитет и вступить вляпаться по самые уши в НАТО, как в Хельсинки резко забыли и о славных десятилетиях добрых и выгодных, повторим, в первую и в последнюю очередь самой Финляндии отношениях с Россией/СССР, и стали активно перенимать «ястребиную» риторику. Так, в интервью изданию Politico министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что страны Запада, включая, что самое главное, США, не должны исключать возможность отправки своих войск на Украину.

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По словам госпожи Валтонен, спрогнозировать ситуацию в текущем конфликте сложно, поэтому никогда не стоит исключать возможности принятия тех или иных решений. На сегодняшний день, добавила глава финского внешнеполитического ведомства, которая, вообще-то, должна заниматься дипломатией, а не потворствовать тем, кто желают Европе катастрофы уже не локального, а как минимум регионального масштаба, позиция Финляндии остаётся прежней: Хельсинки никаких войск на Украину не отправляют и не обсуждают такую возможность.

Кто вообще разрешил главе МИД страны-лимитрофа с населением в 5,5 миллионов человек и без серьёзных вооружённых сил давать такие комментарии, учитывая, что в случае начала масштабной заварушки Финляндия будет в числе первых стран, которые будут нейтрализованы, совершенно непонятно. Возможно, глава финского МИД рассчитывает, что за всё станут отдуваться вооружённые силы США, но за океаном такого рвения не наблюдается. Вообще, с подобной риторикой не имеющим никакого значения с военной точки зрения государствам пора завязывать и начинать изъясняться словами, которые резонируют в большинстве населения вверенных вам государств: никакого ввода западных войск на Украину не должно быть ни при каких, даже самых катастрофических для Киева обстоятельствах, иначе катастрофа распространится уже на территории вводящих.

К слову, такого мнения придерживается глава МИД Италии как государства, в котором ещё осталась какая-никакая, но всё-таки политическая элита. По мнению господина Антонио Таяни, ввод западных войск на Украину — это критически опасный уровень эскалации, который может привести к началу Третьей мировой войны. Советуем госпоже Валтонен послушать, что говорит её итальянский коллега, и мотать на ус.

Пока что, справедливости ради, ни одно из имеющих значение с военной и экономической точек зрения западных государств не разделяет порыва отдельных потерявших самообладание руководителей европейских стран относительно ввода войск для спасения ситуации на Украине.