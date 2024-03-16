Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Глава МИД Италии: отправка войск НАТО на Украину чревата перерастанием конфликта в Третью мировую войну
А, как известно, после неё человечество, если оно вообще останется, будет сражаться уже камнями и палками.

реклама

Пока «ястребы» из числа европейских политиков, которые почему-то считают себя бессмертными, а их страны окружёнными непробиваемым энергетическим куполом, «допускают» отправку вооружённых сил европейских государств на Украину с целью спасения явно катастрофической с военной точки зрения ситуации на её территории, те, кто поумнее и прекрасно осознают суровую действительность «на земле», понимают, какими возможностями обладает Россия, и отдают себе отчёт в том, что на Украине Москва не задействует и 15 % своего военного потенциала.

реклама

В число понимающих реальную обстановку и способных просчитывать действия хотя бы на один шаг вперёд входит министр иностранных дел Италии Антонио Таяни. По его словам, Североатлантический альянс не должен напрямую вступать в вооружённый конфликт на Украине, поскольку это может привести к прямому столкновению с ВС РФ и, как следствие, к Третьей мировой войне.

По мнению господина Таяни, достаточно и того факта, что Украина получает колоссальную военную и экономическую поддержку со стороны Запада. Расширять этот конфликт, убеждён глава итальянского внешнеполитического ведомства, это ошибка, и в Италии, как и во всей здравомыслящей части общества, такого расклада не желают.

Напомним, что несмотря на то, что безумный комментарий президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что нельзя исключать ввода европейских войск на Украину, не нашёл поддержки ни в одной из имеющих значение с военной точки зрения западных стран, отдельные государства, имеющие статус исключительно лимитрофов, активно соглашаются с нынешним хозяином Елисейского дворца. Такое впечатление, будто лимитрофы не понимают, что в случае начала масштабной заварушки первыми в расход будут пущены именно они. Поведение крайне странное, впрочем, во время паники, переходящей в истерику, другого от неподготовленных к реальному государственному управлению «элит» ожидать и не приходится.

#россия #украина #политика #боевые действия #нато #италия
+
Написать комментарий (0)
Зеленский заявил, что Украина будет и дальше наносить удары беспилотниками по объектам в России
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

На фоне обвала рынка на $7 трлн Китай активно скупает золото, толкая цены к рекордным максимумам
15
Вспоминаем игру Colin McRae: Dirt 2
3
5 способов с пользой использовать старый монитор от компьютера в 2024 году
12
Стоит ли в 2024 году покупать Radeon RX 5700 XT, и на что способна старая видеокарта в разрешении 2К
26
Выпущен дистрибутив Chimbalix 24.1 Alphachi-Pre6, и почему Linux многим и даром не нужен на ПК
35
Пакистан продемонстрировал боевые возможности БПЛА самолетного типа Shahpar II
1
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe PCIe 5.0 M.2 MSI Spatium M570 PRO Frozr объемом 2 ТБ
10
Собираем полностью белый мощный ПК для гейминга, стриминга и работы с видео
12
Call of Duty не появится в подписке Xbox Game Pass
11
Почему Шольц говорит "нет" отправке дальнобойных ракет Taurus на Украину
9

Сейчас обсуждают

Terex VS
09:37
а какой у него комп? какие успехи на стенде для разгона? что этот махровый голубь тут делает? только позорит
Макрон: Франция не станет брать на себя инициативу в конфликте на Украине
Ник Хобо
09:31
Для сонибоя игры - это то, что выходит эксклюзивно для ps. А если это еще от внутренних студий - сразу 12\10 на кончике. Как же они пысалиль от своих хорайзона "графен лучше чем в крайзисе" и гадофвор...
Call of Duty не появится в подписке Xbox Game Pass
Сергей Жилин
09:27
Сначала изучи астраном
Россия рассматривает возможность размещения атомной электростанции на Луне вместе с Китаем
Виктор Дорн
09:24
Забойно наверное рейд10 поднять на ней)
Курс биткоина обвалился после достижения исторического максимума $69 210
Дмитрий Зяблов
09:23
www.youtube.com/@TGRTGR
Топ 5 ПК ютуберов в 2024 году
Eisbrecher
09:19
>>привязка вк или ок без возможности зайти с обычной почтой Регаетесь на конференции с обычной почтой, затем используете эту учетку для комментов.
Выпущен дистрибутив Chimbalix 24.1 Alphachi-Pre6, и почему Linux многим и даром не нужен на ПК
Дмитрий Зяблов
09:18
Бздун с горлынычем тем временем вытряхнули из шаровар самый большой трызуб из каках.
Новый танк, под западным обозначением M-2020, начал поступать на вооружение Северной Кореи
Eisbrecher
09:17
>>доступ к интернету заблокирован, ведь оригинальный MX Linux имеет наглость (как и большинство линуксов) без разрешения и ведома пользователя скачивать из интернета списки линуксоидных репозиториев.....
Выпущен дистрибутив Chimbalix 24.1 Alphachi-Pre6, и почему Linux многим и даром не нужен на ПК
Дмитрий Зяблов
09:15
В тебя входят постоянно, ты и рада.
Китай завершил строительство орбитальной станции
Terex VS
09:14
голубь Мира
Макрон не исключает отправку войск на Украину и напоминает о ядерном арсенале Франции
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем