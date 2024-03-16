А, как известно, после неё человечество, если оно вообще останется, будет сражаться уже камнями и палками.

Пока «ястребы» из числа европейских политиков, которые почему-то считают себя бессмертными, а их страны окружёнными непробиваемым энергетическим куполом, «допускают» отправку вооружённых сил европейских государств на Украину с целью спасения явно катастрофической с военной точки зрения ситуации на её территории, те, кто поумнее и прекрасно осознают суровую действительность «на земле», понимают, какими возможностями обладает Россия, и отдают себе отчёт в том, что на Украине Москва не задействует и 15 % своего военного потенциала.

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В число понимающих реальную обстановку и способных просчитывать действия хотя бы на один шаг вперёд входит министр иностранных дел Италии Антонио Таяни. По его словам, Североатлантический альянс не должен напрямую вступать в вооружённый конфликт на Украине, поскольку это может привести к прямому столкновению с ВС РФ и, как следствие, к Третьей мировой войне.

По мнению господина Таяни, достаточно и того факта, что Украина получает колоссальную военную и экономическую поддержку со стороны Запада. Расширять этот конфликт, убеждён глава итальянского внешнеполитического ведомства, это ошибка, и в Италии, как и во всей здравомыслящей части общества, такого расклада не желают.

Напомним, что несмотря на то, что безумный комментарий президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что нельзя исключать ввода европейских войск на Украину, не нашёл поддержки ни в одной из имеющих значение с военной точки зрения западных стран, отдельные государства, имеющие статус исключительно лимитрофов, активно соглашаются с нынешним хозяином Елисейского дворца. Такое впечатление, будто лимитрофы не понимают, что в случае начала масштабной заварушки первыми в расход будут пущены именно они. Поведение крайне странное, впрочем, во время паники, переходящей в истерику, другого от неподготовленных к реальному государственному управлению «элит» ожидать и не приходится.