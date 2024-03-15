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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Пентагоне заявили, что экстренный пакет военной «помощи» Украине на $300 миллионов является «уникальным»
Больше такого не будет. Наверное.

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На днях Белый дом заявил, что благодаря изменениям в отчётности, и американскому государству обязательно надо разобраться, что имеется в виду и сколько денег на украинском проекте просто-напросто «отмывается» и «пилится», Вашингтон смог высвободить $300 миллионов на выделение «экстренного» пакета военной «помощи» для Украины.

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Оказывается, что данная акция разовая, и больше такой щедрости и манипуляций с бухгалтерской отчётностью Киев не дождётся. По крайней мере, на это практически прямым текстом намекнула заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. По её словам, новый, первый за последние несколько месяцев пакет военной «помощи» для Украины является «уникальным».

В конкретные подробности содержимого грядущего пакета «помощи» его составители не вдаются, но отмечают, что по большей части он будет состоять из критически необходимых Киеву боеприпасов и снарядов для различных систем вооружений, включая артиллерию и средства противовоздушной обороны.

Напомним, что подобные пакеты «помощи» выделяются указами президента США из наличных запасов Пентагона. Соответствующее право у главы американского государства имеется. Скандал с застрявшим на уровне Конгресса пакетом на $61 миллиард же относится к долгосрочным контрактам на создание нового вооружения для Украины.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия
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