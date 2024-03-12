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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Белый дом выделит Украине «экстренный» пакет военной помощи на $300 миллионов
В него войдут по большей части боеприпасы.

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Ситуация в зоне украинского кризиса с точки зрения Киева и его спонсоров — аховая. Это подтверждают все, это видят все, и то, к чему всё идёт и чем закончится, понимают тоже все. Поэтому пытаются дополнительно максимально затянуть процесс, отодвинув неизбежное хотя бы до президентских выборов в США, когда момент истины настанет уже в период президентства, скорее всего, Трампа. По этой причине сегодня Белый дом в лице советника Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана объявил о плане по выделению Украине «экстренного» пакета военной «помощи» на сумму в $300 миллионов.

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В конкретные подробности содержимого этого пакета Салливан не вдаётся, но отметил, чтов него войдёт «крупная партия» артиллерийских снарядов и ракет для РСЗО HIMARS. Естественно, одними только боеприпасами, которых и без того у США крайне мало, учитывая сумму пакета, дело не обойдётся, поэтому мы в дальнейшем ещё выпустим дополнительную заметку по содержимому данного пакета, как только соответствующая информация будет опубликована на сайте Пентагона.

Большого энтузиазма по этому поводу Салливан, впрочем, не демонстрирует. По его словам, этого пакета «помощи» Киеву хватит совсем ненадолго — всего на пару недель. Таким образом, это будет первый американский пакет «помощи» Украине за последние три месяца.

Для всего остального, надо понимать, необходимо ждать согласия Конгресса США о выделении «помощи» на $61 миллиард. У вас наверняка может возникнуть вопрос: почему Белый дом выделяет $300 миллионов, тогда как Конгресс эти деньги не одобрил. Ответ простой: президент США имеет право личными указами отправлять военную помощь из уже имеющихся запасов в арсеналах Пентагона. Тот законопроект, который уже несколько месяцев блокируется в Конгрессе, подразумевает финансирование производства уже нового оружия с целью его дальнейшей отправки на Украину. Проще говоря, застрявший в Конгрессе законопроект — это вложения на долгосрочную перспективу (есть она у Украины или нет — это уже вопрос дискуссионный и не совсем важный для США), а пакет из президентского указа — это немедленное выделение «помощи» из наличных запасов.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия
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