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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Генсек НАТО не видит угрозу альянсу со стороны России
Тогда зачем его расширяете? М-м-м? И про «вызов» гиперзвукового оружия говорите? И про страшилки, что «Россия после Украины пойдёт дальше»?

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Сегодняшняя проблема коллективного Запада заключается в том, что он совсем не такой коллективный, каким себя представляет. Одни страны готовы вписываться в украинский кризис на стороне Киева, другие понимают, чем это для них закончится. Одни боятся, что Россия проведёт военную операцию на их территории, при этом делая всё возможное, чтобы увеличить этот шанс, а другие призывают начинать переговоры с Москвой.

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Несогласованность заявлений проявляется и в комментариях генсека НАТО Йенса Столтенберга. Сначала он говорит, что с российским военным потенциалом надо считаться и никогда его не недооценивать, затем, словно магнитофон, меняет пластинку и начинает воспроизводить совсем другую «песню».

Мы понимаем, что этим грешат многие лишённые собственного мнения западные «функционеры», но когда противоречащие друг другу заявления следует с промежутком в несколько минут, это наводит на тревожные мысли. Сегодня, например, Столтенберг сперва заявил, что НАТО в условиях наличия у России гиперзвукового оружия необходимо развивать и совершенствовать системы противовоздушной и противоракетной обороны, и в том же выступлении заявил, что угрозы со стороны России для Альянса нет.

Возникает закономерный вопрос: если угрозы нет, зачем эти 26-летние попытки «окольцевать» Россию, сдержать её, всячески ей напакостить, а также финансировать и снабжать Украину в её конфликте с РФ, учитывая, что никаких обязательств перед Киевом у коллективного Запада нет? Может, на самом-то деле угроза есть, и очень существенная? Сами делают всё возможное, чтобы обозлить РФ, и потом удивляются. Поистине странные люди, неспособные выстраивать верные причинно-следственные связи.

#россия #политика #нато #психиатрия
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Генсек НАТО заявил, что российское гиперзвуковое оружие — это вызов для альянса
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