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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Генсек НАТО заявил, что российское гиперзвуковое оружие — это вызов для альянса
Переворачивать всё с ног на голову — отличительная черта западных функционеров.

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Сегодня в мире только Россия обладает всем спектром гиперзвуковых вооружений, причём часть которых успешно испытаны в реальных боевых действиях. Поскольку гиперзвуковое оружие способно преодолевать любые существующие и, скорее всего, любые перспективные средства противовоздушной и противоракетной обороны, в НАТО, где прекрасно знают, какие результаты показали российские «Кинжалы» и «Цирконы» на Украине, начали проявлять опасение.

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В частности, сегодня генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что российское гиперзвуковое оружие — это «безусловно, вызов» для НАТО, и поэтому альянсу, дескать, необходимо создавать многослойные, эшелонированные системы противовоздушной и противоракетной обороны.

Мы, конечно, не станем судить генсека НАТО за то, что он плохо разбирается в физике и возможностях западного ВПК, но на сегодняшний день «гиперзвук» абсолютно неуловим. И никакие сказки про то, что ЗРК Patriot якобы перехватывает по десять «Кинжалов» за один раз, не изменят объективной реальности: средств, способных перехватывать «гиперзвук», сегодня попросту не существует (ну, разве что считать «перехватом» гиперзвуковой ракеты уничтожение самих зенитных установок), и вряд ли они появятся в обозримой перспективе.

#россия #политика #нато #гиперзвуковое оружие
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