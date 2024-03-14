Переворачивать всё с ног на голову — отличительная черта западных функционеров.

Сегодня в мире только Россия обладает всем спектром гиперзвуковых вооружений, причём часть которых успешно испытаны в реальных боевых действиях. Поскольку гиперзвуковое оружие способно преодолевать любые существующие и, скорее всего, любые перспективные средства противовоздушной и противоракетной обороны, в НАТО, где прекрасно знают, какие результаты показали российские «Кинжалы» и «Цирконы» на Украине, начали проявлять опасение.

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В частности, сегодня генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что российское гиперзвуковое оружие — это «безусловно, вызов» для НАТО, и поэтому альянсу, дескать, необходимо создавать многослойные, эшелонированные системы противовоздушной и противоракетной обороны.

Мы, конечно, не станем судить генсека НАТО за то, что он плохо разбирается в физике и возможностях западного ВПК, но на сегодняшний день «гиперзвук» абсолютно неуловим. И никакие сказки про то, что ЗРК Patriot якобы перехватывает по десять «Кинжалов» за один раз, не изменят объективной реальности: средств, способных перехватывать «гиперзвук», сегодня попросту не существует (ну, разве что считать «перехватом» гиперзвуковой ракеты уничтожение самих зенитных установок), и вряд ли они появятся в обозримой перспективе.