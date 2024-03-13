А вот войдут они в «экстренный» пакет «помощи» для Украины, вопрос со звёздочкой.

Разговоры о передаче Украине дальнобойных баллистических ракет ATACMS американского производства продолжаются уже даже не несколько месяцев, а чуть ли не полтора года. Прекрасно осознавая ограниченные возможности ВСУ по нанесению ударов по российским военным объектам, что Киеву запрещено делать международным правом (на соблюдение которого всем примерно начхать), исходя из юридической стороны данного конфликта, западные спонсоры Украины из раза в раз допускают возможность отправки вышеуказанных ракет.

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Почему поставку именно этих ракет пытаются продавить в Вашингтоне, понять несложно: пусковыми установками для ATACMS являются уже имеющиеся на Украине шасси РСЗО HIMARS и M270 MLRS. По какой причине США противятся этим поставкам, понять также несложно: существует очень высокий в условиях отчаянного положения Украины риск того, что эти ракеты будут применяться для ударов по общепризнанной территории России, что создаст крайне опасный прецедент, равносильный тому же, из-за которого Германия противится поставкам крылатых ракет Taurus.

Тем не менее, вопрос передачи данных американских средств поражения остаётся подвешенным, и издание The Wall Street Journal со ссылкой на анонимных американских чиновников уточнило, что Пентагон готов отправить Киеву ракеты ATACMS даже несмотря на их дефицит непосредственно в американской армии. Сообщается, что данное решение будет связано с тем, что армия США вместо ATACMS в состоянии использовать другие средства поражения — PrSM.

Вчера в Белом доме заявили о скорой отправке на Украину «экстренного» пакета военной «помощи» на $300 миллионов, который будет по большей части состоять из боеприпасов. Войдут ракеты ATACMS именно в этот пакет, неизвестно: советник президента Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан ушёл от ответа на данный вопрос.