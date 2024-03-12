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Редакция
События в мире Михаил Андреев
МО РФ: отражены все атаки украинских формирований в Белгородской и Курской областях
Очередной PR-проект Киева закончился тем, чем и должен был закончиться.

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Сегодня с утра в российско-украинском информационном поле неспокойно: с украинской стороны, которую, справедливости ради, регулярно ловят на лжи, поступали сообщения о заходе на общепризнанную территорию России в Белгородской и Курской областях и якобы даже о перестрелках в приграничных населённых пунктах. Несколько минут назад с беглым отчётом о произошедших событиях выступила ФСБ России, ну а теперь с подробным отчётом — Минобороны России.

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Как следует из официального комментария российского оборонного ведомства, операция украинских вооружённых формирований началась около 03:00 по московскому времени, когда после обстрела российских приграничных территорий украинские вооружённые формирования предприняли попытку захода на территорию России.

Минобороны уточняет, что попытка захода на территорию РФ производилась сразу на четырёх направлениях: В Белгородской области в районах населённых пунктов Одноробовка, Нехотеевка и Сподарюшино, а также в Курской области в районе населённого пункта Тёткино. На всех четырёх направлениях атаки украинских сил были отражены при помощи артиллерии, авиационных ударов и задействования ракетных войск. Вопреки заявлениям с украинской стороны, никакого нарушения границы России допущено не было.

В районе Одноробовки силами подразделений прикрытия Государственной границы и пограничниками были ликвидированы до 60 человек участвовавшего в атаке личного состава, в районе Нехотеевки были уничтожены три танка и один БТР, а в районе Сподарюшино — два танка. Потери в районе Тёткино не уточняется, но заявлено, что они были «значительные», и в их результате украинские диверсионно-разведывательные группы были отброшены.

Видео или фотосвидетельств произошедшего Минобороны пока не предоставляет. Возможно, соответствующий доклад будет подготовлен уже через несколько часов. Сделать это нужно для того, чтобы перекрыть фейки, распространяемые украинской стороной.

#россия #украина #политика #боевые действия
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ФСБ России: пресечено несколько попыток проникновения украинских сил в Белгородской и Курской областях
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