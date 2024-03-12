Процесс идёт с 10 марта, и нанесение ударов по вооружённым формированиям Украины продолжается.

На выходных ВС РФ начали наносить масштабное огневое поражение по приграничным с общепризнанной территорией России регионам Украины, в которых было замечено накопление сил для попытки захода в Курскую и Белгородскую области. Сегодня утром в украинском информационном пространстве стали публиковаться сообщения о якобы пересечении границы соответствующих регионов России, а также о якобы перестрелках в ближайших приграничных населённых пунктах.

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Где правда, где ложь, пока не разберёшь, и осядет пыль только тогда, когда будет опубликовано официальное сообщение Минобороны России, ну а пока что с официальным заявлением выступила ФСБ России.

Как следует из комментария ведомства, пресечение попыток нарушения государственной границы вооружённых украинских формирований осуществляется с 10 марта. За это время потери Киева превысили сто человек убитыми, неизвестное количество ранеными, 6 танков, 1 самоходная артиллерийская установка Caesar производства Франции, а также 20 боевых бронемашин.

Дополнено: вышло официальное заявление Минобороны РФ.