А то не все поверили своим глазам.

Военная техника не уничтожается и не ломается только в том случае, если она стоит в «боксах» и никогда оттуда не выезжает. То, что как только танки M1 Abrams будут применены ВСУ на линии боевого соприкосновения, их будет ожидать та же судьба, что и все оставшиеся на Украине от СССР/России, а также переданные западные, сомнений не было.

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На сегодняшний день подтверждено уничтожение уже четырёх M1 Abrams, а также двух инженерно-эвакуационных машин на его базе, однако вчерашнее поражение четвёртого «Абрамса» у многих вызвало вопросы и недоверие. Что ж, сегодня подтверждение появилось: в сводке Минобороны России о проведении специальной военной операции за вчерашний день указано, что ВСУ на Авдеевском направлении, помимо всего прочего, потеряли танк M1 Abrams.

Отчёты МО РФ всегда скупы на информацию, но из вчерашних донесений известно, что поражение четвёртого по счёту «Абрамса» произошло в районе населённого пункта Бердычи. Танк был подбит противотанковой управляемой ракетой (ПТУР) одного из наземных комплексов. То мог быть как «Корнет», так и штатное управляемое ракетное вооружение российских танков, запускаемое непосредственно из основного танкового орудия.