Степень повреждений пока оценить сложно.

Военные аналитики сразу предупреждали, что как только западная техника начнёт применяться на Украине, то она сразу же начнёт уничтожаться, причём в ранее немыслимых количествах и с ранее невиданной интенсивностью. Так было со всеми без исключения переданными США и европейскими спонсорами Украины системами вооружений, и вот, очередь дошла до танков M1 Abrams. Как сообщил сегодня журналист Владимир Соловьёв, в его распоряжении появились эксклюзивные кадры , на которых можно заметить очередной (уже, судя по всему, четвёртый по счёту) подбитый танк M1 Abrams ВСУ.

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Сообщается, что танк был подбит противотанковой управляемой ракетой (ПТУР) в районе населённого пункта Бердычи на Авдеевском направлении линии боевого соприкосновения. О какой конкретно противотанковой управляемой ракете идёт речь, пока не уточняется, хотя вариантов много: это может быть ПТРК «Корнет», ПТРК «Вихрь» на ударно-разведывательных вертолётах Ка-52 «Аллигатор», а также управляемая ракета, выстреливаемая из основного орудия танка.

Предыдущие M1 Abrams в том же районе, напомним, поражались с помощью ручных противотанковых гранатомётов вкупе с ударами FPV-дронами «Упырь» и танковыми управляемыми ракетами.