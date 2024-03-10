Причём весь западный вместе взятый имеется в виду.

На протяжении последних нескольких месяцев в странах-спонсорах Украины, надрываясь, рассказывают о том, что ВСУ не хватает вооружений, боеприпасов, военной техники, в общем, всего, что необходимо для ведения масштабного конфликта, который Россия ведёт в формате истощения оппонента. Совершенно внезапно оказалось, что военная промышленность на Западе, включая США, активно разваливалась под разговоры о том, что масштабных конфликтов высокой интенсивности в мире больше не будет. В России, если кто забыл, происходили ровно те же самые процессы, но, в отличие от Запада, в 2008 году, когда стало понятно, что конфликт рано или поздно наступит, Москве хватило ума остановить данный членовредительский процесс и даже обернуть его вспять.

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Как итог, сегодня российский военно-промышленный комплекс превосходит суммарно весь западный в количестве выпускаемой продукции всех типов, и в Старом и Новом Свете не знают, что с этим делать. Благо, хотя бы хватает силы воли признать, что обстоятельства сложились именно таким образом. В частности, о том, что российский военно-промышленный потенциал превосходит западный, сегодня заявил министр обороны Италии Гвидо Крозетто.

По словам главы итальянского оборонного ведомства, Запад эту реальность осознал, однако чтобы изменить хотя бы тенденцию, не говоря уже о положении дел в целом, необходимо время.

Ранее Крозетто раскритиковал заявления отдельных европейских политиков касательно возможности отправить войска на Украину, и заявил, что пора включать в том числе и дипломатические каналы разрешения сложившейся ситуации.