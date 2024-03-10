По словам главы Минобороны Италии, это будет точкой невозврата, после которой дипломатическое решение станет невозможным.

На сегодняшний день Североатлантический альянс вовлечён в конфликт на Украине на столь беспрецедентном уровне, что дальше может быть только прямая, масштабная и нескрываемая интервенция НАТО на стороне Киева. Некоторые бедные умом европейские политики к такому сценарию призывают, но не находят никакой поддержки в рядах своих коллег по военному блоку. В частности, сегодня министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что гипотетическая отправка натовских сил на Украину станет опасным актом эскалации конфликта, после которого дипломатическое урегулирование этого кризиса станет невозможным.

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Как справедливо отметил Крозетто, Франция и Польша, которые с наибольшим энтузиазмом относятся к вышеуказанной идее, не могут говорить за весь альянс, поскольку подобное развитие событий крайне опасно. По словам главы итальянского оборонного ведомства, поддерживать Украину нужно, но не такими радикальными методами, да и вообще, пора уже начинать работать на уровне дипломатии.

Напомним, что поддержку Украине в той или иной степени оказывают больше пятидесяти государств: это на двадцать государств больше, чем состоит в НАТО. Эти страны предоставляют Киеву кто что может: от гуманитарной и нелетальной помощи и финансирования государства до поставок военной техники, боеприпасов и обеспечения Генштаба ВСУ всей полнотой имеющихся у НАТО (по большей части США) разведданных. Всё это причины, по которым конфликт на Украине продолжается до сих пор, и по которым он закончится на крайне тяжёлых для Киева условиях. Хотя всё могло быть иначе, прими Украина единственно верное решение о безусловной нейтрализации и исполнении Минских соглашений. Но что сделано, то сделано: спрашивать, кроме своих собственных властей, гражданам Украины больше не с кого.