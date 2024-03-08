Уровень понимания реальной ситуации в американском политическом руководстве просто поражает.

На протяжении двух лет представители американского политического истеблишмента только и занимались тем, что вкладывали заведомо ложные нарративы в средства массовой информации, убеждая общественность в том, что конфликт на Украине идёт в пользу Киева, и что Россия якобы находится в тяжёлой экономической ситуации, а на политическом уровне находится в изоляции. Казалось бы, всем, кто умеют сопоставлять факты, уже должно быть понятно, что ни один из этих тезисов, мягко говоря, не соответствует действительности, однако государственному секретарю США Энтони Блинкену, по всей видимости, не загрузили обновление, на фоне чего сегодня он в очередной раз повторил всё вышеуказанное.

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По мнению Блинкена, которое он произнёс в рамках пресс-конференции по итогу официального включения Швеции в состав НАТО, Россия в ходе конфликта на Украине «ослабла» в «военном, экономическом и дипломатическом» отношениях.

Сложно сказать, чем руководствуется глава американского внешнеполитического ведомства, но явно не реальной обстановкой. С военной точки зрения Россия наоборот усилилась, поскольку, во-первых, разогнала на полную мощность свои предприятия военно-промышленного комплекса, а во-вторых, ВС РФ получили колоссальный опыт ведения современного вооружённого конфликта высокой интенсивности. Опыт, который на данном этапе имеется только у ВС РФ и ВСУ, и начисто отсутствует у других армий первого и второго класса.

Что до экономического плана, то Блинкену следует читать статьи хотя бы в американской прессе, которая регулярно отмечает «удивительную устойчивость» российской экономики вкупе с тем фактом, что незаконные антироссийские рестрикции Запада, по сути, не работают, поскольку сам Запад их же в значительной степени и обходит, и стабильно высокие цены на энергоресурсы, которые не подверглись влиянию неэкономических методов Запада по их снижению. Отчёты Международного валютного фонда (МВФ), подтверждающие рост российской экономики, наглядное тому подтверждение.

Дипломатический фронт также в порядке: БРИКС расширяется, страны «глобального большинства» продолжают сотрудничать с Россией, уровень общественной поддержки Украины на Западе неуклонно падает, создаются альтернативные экономические и банковские системы.

Комментарий Блинкена же больше походит на попытку делать хорошую мину при плохой игре, пытаться убедить «союзников», что ситуация под контролем, хотя в реальности совсем не так, и что США ещё способны оказывать реальное влияние на мировую политику. Важно понимать, что Блинкен принадлежит к неоконсервативному политическому классу, который, скорее всего, никогда не признает своего просчёта по всем параметрам. Тревогу вызывает разве что тот факт, что на основании заведомо ложных суждений США могут выкинуть какую-нибудь очередную непродуманную глупость. Здесь остаётся надеяться только на то, что система сдержек и противовесов сработает. Впрочем, когда Вашингтоном принимались все решения по Украине и России, сдержки и противовесы не сработали, так что ситуация действительно опасная.