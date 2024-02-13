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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В МВФ заявили, что российская экономика растёт быстрее ожидаемого
Тот случай, когда Западу надо было думать два года назад и не делать глупостей с тотальным вписыванием себя в конфликт.

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Вопреки непонятно на чём основанным ожиданиям стран коллективного Запада российская экономика под действием незаконных односторонних рестрикций и насильственного вывода западного капитала посредством запрета своим компаниям работать на российском рынке не просто не рухнула, а даже растёт. Причём это подтверждается не только информацией Росстата, но и такой организацией, как Международный валютный фонд (МВФ), которую трудно обвинить в позитивном отношении к РФ.

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Так, МВФ повысил свой прогноз по росту российской экономики в этом году до 2,6 %, тогда как всего пару месяцев назад этот прогноз составлял 1,1 %. Учитывая столь серьёзную корректировку, у представителей МВФ поинтересовались, с чем она связана. И вот, по словам директора департамента исследований МВФ Пьера-Оливье Гуринша, дело в том что российская экономика растёт быстрее, чем ожидалось, исходя из прогнозов Фонда.

В качестве причины Гуринш назвал практически полное отсутствие эффекта от «потолка цен» на российскую нефть. Хотя это, безусловно, причина, но лишь одна из многих. На деле в целом доходы от энергоресурсов взлетели на фоне возникших сложностей с их логистикой, Россия вливает огромные деньги в военно-промышленный комплекс, за счёт которого в том числе подтягиваются и другие отрасли, ну а дальше, как вы понимаете, идёт цепная реакция: больше доходы, больше расходы, которые, в свою очередь, тоже являются чьими-то доходами — так и происходит экономический рост.

Возможно, странам коллективного Запада следовало вести себя в 2022 году сдержаннее, а не принимать решения, исходя из заведомо ложной информации о состоянии российской экономики, о дипломатических и экономических связях РФ с государствами глобального Юга. Тогда, глядишь, и ситуация была бы совершенно иной, а то получилось, что западные функционеры сами наговорили и натворили много лишнего, обозлив тем самым российскую общественность и настроив её против себя. Как мы неоднократно отмечали, истерикам и эмоциям, до которых свёл себя Запад, в большой политике совершенно не место: умнее надо быть, хитрее, тогда и эффект будет такой, какой нужно. Впрочем, о вырождении современных западных «элит» не говорил только ленивый.

#россия #политика #экономика
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