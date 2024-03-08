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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Макрон назвал условие, при котором Франция введёт войска на Украину
По этому поводу Медведев уже всё прокомментировал.

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Бытует мнение, что нет ничего страшнее полностью потерявшего связь с реальностью инфантильного политического руководства государства, которое не осознаёт ни своих реальных возможностей, ни рисков, ни уровня поддержки его действий в обществе. Именно это сейчас происходит во Франции, президент которой в упор не желает видеть проблемы, которые множатся в его собственном государстве, и продолжает окидывать взором то, что находится далеко за пределами его реальных возможностей.

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Связано это, безусловно, с паникой на фоне ослабления и без того не самого весомого положения Франции на мировой арене, и опасно тем, что во время паники можно сделать непоправимое. Так, сегодня французское издание L’Indépendant опубликовало материал со ссылкой на секретаря Французской коммунистической партии (да, такая есть) Фабьена Русселя, заявившего, что во время вчерашней встречи с руководителями политических партий президент Франции Эмманюэль Макрон назвал условие, при котором Париж осуществит интервенцию на Украину.

Как сообщается, таким условием станет смещение линии боевого соприкосновения в сторону Киева или же стремительный прорыв ВС РФ на юге Украины, который приведёт к установлению Россией контроля над Одессой и, по сути, над всем черноморским побережьем Украины.

Здесь следует отметить, что даже сам факт того, что президент Франции позволяет себе подобные обсуждения, это крайне тревожный звоночек. Реальной поддержки заявлений Макрона внутри Франции нет и быть не может, поскольку все прекрасно понимают, что украинский кризис — это не их проблема, но, тем не менее, исполнять приказ главы государства в случае чего придётся. А это будет означать прямое столкновение французских войск, которые, как бы это помягче выразиться, не привыкли к реальным вооружённым конфликтам, с российской армией. Пора бы кому-нибудь уже дать Макрону понять, что Франция морально не готова к возвращению в страну военнослужащих армии Пятой Республики на вечный покой.

Российское политическое руководство уже неоднократно отмечало, что иностранные войска на Украине станут законными целями для ВС РФ. Вчера зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что раз у Франции, по словам Макрона, не должно быть никаких «красных линий» в вопросе поддержки Украины, то и у России не будет никаких «красных линий» по отношению к Франции. Стоит напомнить, что никто из европейских имеющих значение государств не разделил мнение Макрона о необходимости уже прямого вовлечения в украинский кризис.

#россия #украина #политика #боевые действия #психиатрия #франция
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