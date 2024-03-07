Не словоблудием заниматься надо, а делом.

Паника, которая сейчас царит в высоких европейских кабинетах, в которых посаженные в них лица поставили всё на украинскую карту и, по сути, проиграли, уже выходит за рамки приличий. Сильнее всего истерика ударила по президенту Франции Эмманюэлю Макрону, который то отправку европейских вооружённых сил на Украину «не исключит», то призовёт коллег по коллективному Западу перестать «быть трусами», то, вот, заявит, что у Франции не должно быть «никаких лимитов» и «никаких красных линий» в вопросе поддержки Украины.

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Понимает ли Макрон, что слово не воробей, вылетит — не поймаешь, и что «базар» надо «фильтровать», иначе за него придётся серьёзно отвечать всем государством, мы не знаем, но в интересах Франции, чтобы он это понимал. В конце концов, необходимо отдавать себе отчёт хотя бы в том, что те, кому надо, в России подобные изречения не просто слышат, но и записывают. Так, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в максимально жёсткой форме прокомментировал сегодняшний очередной выпад главы Пятой Республики.

По словам Медведева, комментарий Макрона означает, что «и у России больше нет красных линий по отношению к Франции».

Возможно, Макрон начитался библейских историй и возомнил себя Давидом, способным каким-то образом навредить Голиафу. В реальной жизни, впрочем, всё работает сильно не в пользу «Давида».