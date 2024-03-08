О дипломатии почему-то считается зазорным даже говорить, не то что ей заниматься.

Несмотря на то, что президент США Джо Байден, для которого украинский проект стал проектом личным, заявляет о том, что «он не склонится перед Путиным» в вопросе продолжения поддержки Киева, всем, кто умеют правильно выстраивать причинно-следственные цепочки и не обязаны поддерживать заведомо ложный нарратив, понятно, чем закончится украинский кризис, и что в мире нет сил, которые были бы способны изменить вектор движения данного конфликта. В число этих прекрасно всё понимающих относится, в частности, экс-главнокомандующий вооружёнными силами Швеции Йохан Хедерстедт.

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В интервью изданию Svenska Dagbladet Хедерстедт отметил, что он не видит возможности для Украины завершить текущий конфликт военным способом. Его, отмечает экс-главком ВС Швеции, попросту нет, поскольку для остановки, не говоря уже об отбрасывании российских сил, Киеву потребовалось бы «невероятное» количество вооружений самых разных классов: одними только артиллерийскими орудиями и боеприпасами данный конфликт разрешиться в пользу Украины не может в принципе.

Как справедливо отметил Хедерстедт, Украина отчаянно нуждается в средствах противовоздушной обороны, а количества, которое способно закрыть всю территорию страны, на Западе банально нет. Кроме того, продолжил бывший военачальник, ВСУ требуется циклопическое количество бронетехники, инженерных машин, машин разминирования и порядка полумиллиона солдат.

Проще говоря, перспектива для Киева совершенно безрадостная. Впрочем, на Западе по-прежнему остаются слепы и глухи к самому оптимальному сценарию: основательным переговорам с Москвой. Да, по итогам переговоров Западу придётся потерять изрядную часть лица, а Украине — признать отход в пользу России значительной части территорий, но, во-первых, это именно Запад захотел решать сложившийся кризис на поле боя, его к этому никто не принуждал, а во-вторых, если не соглашаться на переговоры сейчас, то потери лица и территорий при будущих переговорах будут ещё более жёсткими. Наконец, не стоит забывать, что именно Россия призывала Запад одуматься и решить проблему мирно, учитывая законные интересы Москвы. Не захотели. И кто теперь виноват в сложившейся ситуации?