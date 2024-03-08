Мы стесняемся спросить, а вам что, выбор оставлен? Отступите, никуда не денетесь.

Несмотря на то, что сегодняшнее обращение президента США «О положении страны» (аналог российского послания президента Федеральному Собранию) по большей части, как и положено обращению такого рода, касалось внутренней политики и экономической ситуации внутри самих Соединённых Штатов, значительная доля выступления президента Джо Байдена всё же была завязана на украинском кризисе.

реклама

Делать с этим что бы то ни было бесполезно: США в целом и действующая администрация в особенности слишком сильно вляпались в украинский конфликт, ставший для них личным проектом. И вот, в части послания «О положении страны», посвящённой Украине, Байден обратился к президенту России Владимиру Путину, заявив, что США не отступят на Украине, и что он лично не склонит голову перед Путиным.

Также президент США добавил, что у Украины якобы есть все возможности для «остановки Путина», но для этого Киеву необходима поддержка в виде поставок американского оружия.

На самом деле, не вполне понятно, на что рассчитывает Байден, ведь Россия, как уже должно быть понятно всем, тоже не отступит от своих законных государственных интересов. Задаваться вопросом уже пора гражданам Украины, ведь от упёртости действующей администрации США, добавляющей ложной уверенности киевскому руководству, страдает в первую очередь сама Украина, поскольку именно она является полем боя в этом кризисе.

Напомним, что Россия неоднократно предлагала коллективному Западу во главе с США мирное решение сложившегося кризиса, но Запад был и остаётся непреклонным. Как следствие, противостояние перешло в фазу разрешения кризиса на поле боя, что сейчас, собственно, и происходит. По-другому с инфантильной предпочитающей топать ножкой и получать всё то, что ей захочется, западной элитой, увы, не получается. Могут ли США ещё на несколько лет затянуть украинский кризис? Да, безусловно, могут — под это дело сейчас в США масштабируется военное производство, которое, по плану, выйдет на российский уровень к 2027 году. Ключевой вопрос сейчас заключается в том, что у Украины столько времени попросту нет, и промежуток между «сейчас» и «когда американский ВПК выйдет на полную мощность» Россия обязана использовать, чтобы решить проблему Украины как таковую.