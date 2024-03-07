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Редакция
События в мире Михаил Андреев
«Плохие новости для Украины»: Западная пресса впечатлена масштабами производства ударных БПЛА «Герань» в России
Да тут не только западная, тут любой, кто умеет складывать 2+2, должен впечатлиться и хорошенько задуматься.

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На днях российские средства массовой информации опубликовали небольшой видеоролик, на котором можно заметить цеха завода по производству дронов-камикадзе «Герань» в России. Масштаб производства совершенно циклопический: только в цехах на разной стадии готовности находились сотни и тысячи ударных беспилотников, и нетрудно догадаться, сколько из них находятся на складах, и сколько регулярно передаются в войска. Оказывается, впечатлёнными масштабами производства остались не только отечественные, но и вполне себе западные издания.

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Так, портал The War Zone (TWZ) и вовсе назвал происходящее «плохими новостями» для Киева, сославшись на ровно те же самые показатели: количество производимых дронов и их регулярное применение для нанесения ударов по военным целям на Украины.

Как отмечает издание, Россия начала применять беспилотники иранского происхождения с октября 2022 года. С весны прошлого года в городе Елабуга, Республика Татарстан, функционирует крупная производственная площадка по выпуску российских версий этих ударных БПЛА.

В среднем ВС РФ каждую неделю наносят по несколько десятков групповых ударов с применением в том числе вышеуказанных беспилотников по целям на Украине. Нередко в западной прессе эти дроны-камикадзе называют бюджетными версиями крылатых ракет: за счёт мощной боевой части, а также возможности преодолевать расстояние до полутора тысяч километров. Необходимо понимать, что масштабы производства всего спектра вооружений в России постоянно увеличиваются: нужно не только восполнять неминуемые потери в ходе боевых действий, но и формировать новые армии, корпуса, объединения в рамках планомерного увеличения численности вооружённых сил. Времена крайне непростые, опасные: никто старый миропорядок без боя не сдаст, и, к сожалению, всё больше политологов и аналитиков сходятся во мнении, что Украина — это, возможно, самый отчаянный и масштабный, но далеко не последний конфликт в рамках установления новой архитектуры мировой безопасности.

#россия #промышленность #«герань-2» #«герань»
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