Речь идёт о том «Абраше», который подбили вчера в районе населённого пункта Бердычи.

Вчера вечером в Сети появились кадры очередного уничтоженного на линии боевого соприкосновения танка M1 Abrams производства США, переданного Вашингтоном в пользование ВСУ. Сейчас ВСУ активно применяют эти танки на Авдеевском направлении линии боевого соприкосновения, где их, собственно, и теряют. Поскольку вчерашние показания разнились, то сегодня Минобороны решила внести в этот вопрос ясность.

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Согласно официальной сводке российского оборонного ведомства, танк M1 Abrams на Авдеевском направлении был уничтожен экипажем российского танка Т-72Б3.

В детали МО РФ не вдаётся, но на опубликованных вчера кадрах поражения «Абрамса» было отчётливо видно полёт противотанковой ракеты. Что ж, сложить паззл несложно: управляемая ракета запускалась непосредственно Т-72Б3. Технически такая возможность имеется, и вот, она была реализована.

Напомним, что предыдущие два M1 Abrams были уничтожены комбинированным ударом, состоявшим из выстрела из ручного противотанкового гранатомёта, за которым последовало огневое поражение FPV-дронами «Упырь».