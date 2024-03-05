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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Сети появились кадры уничтожения очередного танка M1 Abrams в зоне СВО
Гасят танки всем, чем можно. На этот раз ПТРК. Осталось Ка-52 «Аллигатор» задействовать.

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На протяжении нескольких месяцев переданные США в пользу Украины танки M1 Abrams не участвовали в боевых действиях. Как только их применение началось, автоматически стали появляться кадры уничтожения данной бронетехники. Сегодня счётчик уничтоженных M1 Abrams на Украине пополнился ещё одним экземпляром, подбитым в районе населённого пункта Бердычи на Авдеевском направлении линии боевого соприкосновения.

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Отличительной особенностью конкретно данного подбитого образца M1 Abrams является то, что он был уничтожен прямым попаданием из противотанкового ракетного комплекса. Из какого конкретно, не уточняется, но рискнём предположить, что речь идёт о ПТРК «Корнет», которые могут применяться как в составе пехотного противотанкового подразделения, так и в качестве штатного вооружения на российской бронетехнике. Соответствующие кадры уже активно распространяются по Сети.

Напомним, что всего США передали Украине тридцать одну единицу M1 Abrams. Учитывая тот факт, что ВСУ бросают эту весьма немногочисленную в украинских реалиях бронетехнику для затыкания образующихся дыр в обороне, можно предположить, что уровень истощения (демилитаризации) ВСУ подходит к критической отметке.

В целом текущий конфликт на Украине показал, насколько уязвима стандартная военная техника к специализированным средствам поражения и в особенности к беспилотным летательным аппаратам. Не будем забегать вперёд, но будущие конфликты высокой интенсивности между вооружёнными силами первого и/или второго класса так или иначе придётся адаптировать под изменившиеся реалии ведения боевых действий.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия #танки #m1 abrams
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