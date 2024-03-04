Современный вооружённый конфликт продолжает удивлять.

Развитие ударных беспилотников сейчас идёт с такой устрашающей скоростью, что уже дошло до того, что различные негосударственные акторы вроде тех же хуситов, способны держать блокаду пролива, не имея при этом надводного флота. Беспилотники полностью меняют лицо современных конфликтов, и очевидно, что конвенциональной военной сверхдержавой станет то государство, которое первым и в массовых количествах начнёт внедрять полностью обнуляющие работу «дронов» системы радиоэлектронной борьбы, но при этом делать свои собственные дроны неуязвимыми к системам противодействия оппонента.

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Пока что об этом говорить рано, но то, что с помощью беспилотников можно осуществлять огневое поражение даже тяжёлой бронетехники, такой, как танки, предельно очевидно. Вчера днём на Авдеевском направлении линии боевого соприкосновения в зоне проведения специальной военной операции ВС РФ удалось уничтожить уже третий экстренно брошенный ВСУ на затыкание дыр в обороне танк M1 Abrams из числа переданных США Украине осенью прошлого года.

Как выяснилось спустя несколько часов, танк M1 Abrams подвергся комбинированному огневому воздействию: сначала его «разули» с помощью выстрела из противотанкового гранатомёта, затем добили двумя FPV-дронами «Упырь» с двух сторон.

FPV-дроны «Упырь» являются российской «стартаперской» разработкой, а их активное использование в зоне СВО началось примерно летом прошлого года. Представляют собой квадрокоптер, снаряжённый выстрелом от противотанкового гранатомёта. Проще говоря, данные беспилотники можно применять как противотанковый управляемый снаряд.