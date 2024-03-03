Потому что иначе и быть не может.

С какой целью страны Запада в безумных, бешеных количествах отправляли на Украину своё вооружение, ещё предстоит разобраться и, желательно, понять, зарубив себе навсегда на носу реальное отношение американских и европейских «элит» к России, однако результат явно не соответствует тому, на который страны-доноры Украины рассчитывали. Вместо того, чтобы заставлять ВС РФ бежать, сверкая пятками, военная техника западного производства скрупулёзно уничтожается на поле боя.

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На сегодняшний день уже все танки западного производства, которые были переданы Киеву, так или иначе горели на полях сражений: первыми под раздачу попали немецкие Leopard 2, затем британские Challenger 2, и вот, закономерный исход постиг американские M1 Abrams вкупе с инженерными машинами M1150 ABV (Assault Breacher Vehicle) на их базе. Сегодня в Сети появились кадры уже третьего поражённого «Абрамса» и, судя, по всему, второй M1150.

Как сообщается, техника была разбита на Авдеевском направлении линии боевого соприкосновения (ЛБС). Проще говоря, для стабилизации ЛБС ВСУ бросают в бой даже козыри, которые технически, конечно, никакими козырями не являются. Таким образом, только подтверждённые потери танков M1 Abrams составили 10 % от переданного количества.

Отметим, что в пользу Украины страны коллективного Запада отправили практически всю номенклатуру своих вооружений для сухопутных сил. В результате получилось такое чудовище Франкенштейна, собранное из вооружений из разных стран, с разными запчастями, разного качества и прочими неизбежно возникающими проблемами при использовании оружия разных типов и классов. Не просто так вооружённые силы придумали такую вещь, как стандартизация: в случае ВСУ ни о какой стандартизации уже давно не идёт речи — Киеву поставлено всё подряд, что только можно было вывезти из арсеналов.