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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Зеленский пожаловался на то, что Запад оказывает Украине недостаточную поддержку
Дескать, ничего невозможного или больше необходимого Киев не просил и не просит.

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Президент Украины Владимир Зеленский, судя по его риторике и действиям, продолжает искренне верить в то, что на дворе осень 2022 года, когда все западные «лидеры» ему аплодируют, хлопают по плечу и возносят его эго до запредельных высот. Главной озабоченностью Запада в целом и западного общества в частности в течение последнего года была вовсе не Украина, а внутренние проблемы, по большей части вызванные последствиями развязанной ими же самими санкционной войны против России. Это видно по тому, что Зеленского принимают в западных странах уже без особой радости, чисто номинально, а вектор движения текущего конфликта всем прекрасно понятен, равно как и то, что никакие силы уже не изменят хода событий.

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Глава украинского государства, впрочем, продолжает вести себя так, будто весь мир Украине должен просто потому что. Так, в рамках очередного видеообращения он заявил, что Украина не забудет о том, что её «партнёры» вместо того, чтобы предоставлять необходимые средства для обороны, занимаются «политическими спорами и играми». В представлении Зеленского, ничего экстраординарного Киев не просит, и такое поведение «партнёров» невозможно забыть, причём не только на уровне Украины, а даже, представьте себе, на мировом уровне.

На каком основании Зеленский позволяет себе вещать от имени всего мира, абсолютное большинство которого с самого начала занимала либо сугубо нейтральную, либо пророссийскую позицию в этом кризисе, не вполне понятно. У мира есть куда более важные задачи, чем помогать Киеву разбираться в том, на что он сам себя, собственно, и обрёк.

В очередной раз повторим, что Зеленскому надо не оружие у Запада требовать, которого и так уже почти не осталось, ибо его выгребли и отправили на Украину, а искать любые возможные способы подать Кремлю сигнал о готовности к реальным основательным переговорам. Для этого можно подключить государства Ближнего Востока, которые поддерживают положительные отношения как с Киевом, так и с Москвой. Например, Саудовскую Аравию или ОАЭ. Благо, эти государства всегда заявляли о готовности стать посредниками между РФ и Украиной. Бесконечное нытьё и обвинение в сложившейся ситуации всех вокруг, кроме тех, кто действительно в ней виноват (самих себя), ни к чему, кроме ухудшения положения Украины, не приведёт.

#россия #украина #политика #боевые действия
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