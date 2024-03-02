Пора бы уже этому мнению стать консенсусом на Западе. Всё очевидно.

Конфликт на Украине с самого начала не шёл в пользу Киева. Это было попросту невозможно ни с точки зрения логики, ни с точки зрения таких неподкупных наук, как математика и статистика. Потенциалы несопоставимы, причём несопоставимы они даже при учёте беспрецедентной безмерной поддержки, которую Украине оказывали и продолжают, пусть и с заметно меньшим рвением, оказывать страны Запада. Сегодня это в мире понимают, пожалуй, все, однако лишь немногие представители европейского политического руководства находят в себе волю называть вещи своими именами.

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Так, например, сегодня премьер-министр Словакии Роберт Фицо в очередной раз заявил, что военного решения текущего кризиса на Украине для Киева нет: страна, считает глава словацкого кабмина, не одержит в противостоянии с Россией победу даже с учётом западной помощи и даже невзирая на антироссийские санкции.

Согласно комментарию Фицо, сейчас Украина больше всего нуждается в системах противовоздушной обороны. Свои и поставленные из стран восточной Европы советские образцы ПВО у Украины практически полностью выбиты, а тех, что переданы западными странами, крайне мало. Нарастить их количество, справедливо отметил премьер Словакии, можно только в том случае, если снять имеющиеся системы с боевого дежурства в европейских странах и направить их на Украину вместе с техническим и управляющим персоналом, что, в свою очередь, приведёт к очень большой эскалации.

Как уже отмечалось неоднократно, единственный выход — это переговоры с Москвой на её условиях. С каждым днём условия будут становиться только жёстче, и Западу следует прекращать вести свою политическую игру ценой чужих жизней. Большего цинизма, чем говорить, что путь к миру — это беспрецедентное оснащение Украины вооружениями, придумать сложно. В самом деле, когда дядюшка Оруэлл писал свои культовые романы, то за основу брались родные для него западные политические системы.