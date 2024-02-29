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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Если поручат, поедем: Мединский о гипотетических переговорах с Украиной в Турции
Ведь всё могло сложиться совсем иначе, если бы здравый смысл восторжествовал.

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Сегодня об этом вспоминать не принято, но специальная военная операция могла закончиться в апреле 2022 года в ходе переговоров, на которых Украина согласилась на выполнение всех условий. Но поскольку Киев де-факто не является субъектом международных отношений, то переговоры были в одночасье сорваны с подачи тогдашнего премьера Британии Бориса Джонсона. На сегодняшний день это не конспирология, а факт, подтверждённый и украинской, и российской сторонами.

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Понятно, что в конечном счёте всё завершится переговорами; вопрос лишь в том, о чём и на каких условиях договорятся. Согласно риторике представителей российского политического руководства, в случае реального начала переговоров Украине придётся пойти на огромные уступки и признать целый ряд объективных фактов. Мы пока не берёмся судить, к чему всё идёт, но новости последних нескольких дней позволяют предположить, что идёт активная подготовка к началу реальных предметных переговоров по вопросу Украины.

Так, в Саудовскую Аравию, которая в рамках текущего российско-украинского конфликта выступает в качестве посредника, гуськом ездили сначала спикер Госдумы Вячеслав Володин, а затем президент Украины Владимир Зеленский. После этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности Анкары вновь предоставить площадку для переговоров двух сторон. И вот, сегодня возможность переговоров допустил и помощник президента России Владимир Мединский, возглавлявший российскую переговорную делегацию весной 2022 года.

По словам Мединского, если руководство страны даст соответствующее поручение, то делегация поедет на переговоры. Мединский не стал уточнять, кто будет в составе этой гипотетической делегации. Необходимо понимать, что если всерьёз вести переговоры сейчас, то Киеву придётся согласиться на неотчуждаемый ни при каких условиях нейтралитет, полное разоружение с сохранением лишь внутренних войск без тяжёлого вооружения, признать новую территориальную реальность, а также отказаться от одиозной идеологии расового/этнического супрематизма. Готовы ли на это в Киеве, пока вопрос, но, учитывая, что даже вся западная «помощь» не смогла перевернуть ситуацию на поле боя, а столько же «помощи» брать уже банально неоткуда, альтернативы не просматривается.

Тем, кто преследуют бескомпромиссную позицию касательно переговоров, следует помнить, что главное — это не переговоры как таковые, а то, о чём и на каких условиях договорятся. Например, каким образом будет обеспечиваться неотчуждаемый нейтралитет Украины с запретом ей иметь вооружённые силы. Предположим, что в случае нарушения положений договора российская сторона оставит за собой право на незамедлительный ввод войск для наведения порядка. В противном случае это работать, понятное дело, вряд ли будет, как не работало и раньше с Минскими соглашениями.

#россия #украина #политика #боевые действия
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