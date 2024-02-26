Сегодня хороший улов.

Не успели мы осветить факт уничтожения в зоне СВО первого танка M1 Abrams производства США, как буквально спустя час появилась информация о том, что огневое поражение было нанесено суперсовременной колёсной самоходной артиллерийской установке Archer производства Швеции, партия которых в N-ном количестве была передана в пользу ВСУ.

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Поражение данной «самоходки», как сообщают СМИ, было произведено дроном-камикадзе «Ланцет», который уже давно стал одним из символов всей специальной военной операции на Украине.

Archer была принята на вооружение в 2016 году и, таким образом, является наиболее современным вооружением своего типа в арсенале НАТО (в том, что Швецию всё-таки примут в Альянс, наверное, сегодня никто не сомневается).

САУ Archer использует снаряды стандартного натовского калибра 155 мм, что, как вы понимаете, сейчас, скорее, минус, чем преимущество: запасы данных снарядов на Западе выгребли подчистую, передав их в пользу ВСУ, а нарастить производство не могут, потому что западный военно-промышленный комплекс поголовно частный, и просто так ему ничего не прикажешь.