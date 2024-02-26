Могло быть по-другому? Нет, конечно.

Несмотря на то, что уничтожение первого танка M1 Abrams в зоне специальной военной операции, учитывая ранее всплывавшие материалы об их появлении на линии боевого соприкосновения (ЛБС), было лишь вопросом времени, это всё-таки главная новость сегодняшнего дня.

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На каком конкретно участке ЛБС данное событие произошло, пока неизвестно, и узнаем мы это, скорее всего, уже завтра в рамках отчёта Минобороны о ходе боевых действиях, однако, учитывая ранее поступавшую информацию, рискнём предположить, что танк был выявлен и поражён к западу от Авдеевки, полная зачистка которой, согласно заявлению главы ДНР Дениса Пушилина, завершилась сегодня.

Напомним, что всего в распоряжении ВСУ тридцать одна единица M1 Abrams. Переданы (вернее, об этом заявили в Пентагоне, а это вещи отнюдь не обязательно тождественные) они были в самом начале осени прошлого года, однако в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения стали появляться только около 1—2 недель назад.

Таким образом, практически все виды наземных вооружений производства США уже так или иначе были уничтожены ВС РФ. Как уже отмечалось неоднократно, данный конфликт полностью изменил представление о ведении боевых действий: в условиях тотального минирования территории, господства ВС РФ в противотанковых средствах, авиации и артиллерии практически невозможно проникнуть куда бы то ни было незаметно. Тем более для столь желанной цели, как танк «Абрамс».

Степень поражения конкретно героя данной новости пока остаётся неизвестной.