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Редакция
События в мире Михаил Андреев
СМИ: M1 Abrams ВСУ мог быть уничтожен дроном-камикадзе «Ланцет»
Но правду мы узнаем, скорее всего, только завтра. И то не факт.

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Главной новостью с линии боевого соприкосновения сегодня стало поражение американского танка M1 Abrams, предположительно, в районе Авдеевки. На данный момент неизвестно, какое конкретно подразделение добилось данного результата, на каком участке линии боевого соприкосновения, и с применением какого оружия, но СМИ не были бы собой, если бы не решили поупражняться в догадках.

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Так, «Военная хроника» предположила, что поражение «Абрамса» произошло с помощью дрона-камикадзе «Ланцет». Понятно, что правду мы узнаем только завтра из отчёта Минобороны России, и то, вряд ли она будет полной, но эксперты «Военной хроники» свои выводы явно делают из характера повреждений танка. На изображении с разведывательного БПЛА нетрудно заметить, что танк горит сверху — в районе башни и кормы. Такие повреждения характерны для дронов-камикадзе. Почему бойцы ВСУ не приварили на эти танки «мангалы», непонятно.

Отмечаем, что это первый M1 Abrams, уничтоженный в зоне специальной военной операции. Всего Украина получила от США тридцать одну единицу данной тяжёлой бронетехники, которые прибыли в страну в начале осени прошлого года.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия #танки #m1 abrams
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