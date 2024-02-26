Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Кулеба: Запад активно ищет для Украины снаряды в третьих странах
Дела в военно-промышленном комплексе Запада столь плохи, что приходится пылесосить всё, что только можно.

реклама

Когда конфликт на Украине перерос в конфликт на истощение, западные страны, финансирующие Киев, к такому раскладу явно оказались не готовы: военная промышленность на протяжении десятилетий проходила процесс деиндустриализации, и «внезапно» выяснилось, что в реальных боевых действиях высокой интенсивности решающую роль играют объёмы — вооружений, техники, боеприпасов, экипировки, вообще всего.

реклама

Раньше всего у ВСУ начали истощаться запасы артиллерийских снарядов. Где только США и НАТО не пытались их найти: и из стратегических запасов, размещённых в Израиле, изымали, и у Южной Кореи вытребовали, и по всему миру искали, и кое-как своё собственное производство увеличили (в США; в ЕС в этом плане всё пока бесперспективно), и стали вместо обычных фугасных снарядов поставлять неоднозначные кассетные. В общем, потенциал западного ВПК «тянуть» современный высокоинтенсивный сухопутный конфликт не в состоянии. Но попытки продолжаются. Так, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что западные страны продолжают искать и закупать для Киева снаряды в третьих странах.

По словам Кулебы, этого мало, и «партнёрам» Украины нужно параллельно наращивать собственное производство, при этом полностью исключив отправку снарядов в другие страны помимо Украины на период продолжения боевых действий.

Мы, конечно, не хотели бы отправлять господина Кулебу в школу этикета и дипломатии, но, похоже, придётся. Во-первых, Украина и её руководство наконец-то должны осознать свою роль в этой заварушке. Эта роль вовсе не ведущая и даже не второстепенная. Во-вторых, так дипломатия не работает: бесконечно от всех вокруг что-то требовать — это неизбежно стать «токсичными» в глазах даже самых ярых сторонников Украины. Что мы сейчас, собственно, и наблюдаем. Раскочегаривание военного производства — это длительный и очень затратный процесс, для которого нужно восстановить компетенции, убедить в этом частных владельцев оборонных заводов, обеспечить им рынки сбыта и скупку продукции на многие годы вперёд, найти персонал, найти ресурсы и иметь дешёвую энергию. В реалиях западного формата оборонной промышленности всё это возможно только в случае полного перевода экономики на военные рельсы, на что обыватели совершенно не готовы; это не Россия, где военные заводы могут десятилетиями функционировать с условной 10-процентной загрузкой при околонулевой рентабельности за счёт государственного субсидирования, чтобы при необходимости резко нарастить выпуск продукции, что, собственно, и произошло в период со второй половины 2022 года по весь 2023 год.

Как мы уже неоднократно отмечали, позитивного для Украины варианта завершения этого конфликта уже не будет (Киев его многократно упустил, и теперь уже поздно), и вопрос заключается в том, с какими территориальными и политическими потерями Киев заключит с Россией мирное соглашение. Этот объективный факт украинскому руководству тоже пора бы уже понять.

#россия #украина #политика #боевые действия #психиатрия
+
Написать комментарий (0)
Первые партии FPV-дронов «Упырь» с тепловизорами были отправлены в зону спецоперации
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

7 лучших SSD начала 2024 года для геймеров на ПК, PlayStation 5 и требовательных рабочих задач
29
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Февраль)
15
SSD и оперативная память продолжат дорожать — производители чипов искусственно манипулируют рынком
11
Звук для компьютера: немножко самодельный, максимально дешевый и на голову лучше готового покупного
113
Самый концептуальный истребитель: Су-47 "Беркут" - неудача, которая привела к созданию Су-57
7
"Мы не знали, что он невидимый": как был сбит F-117 - главный символ воздушного превосходства США
2
SR-71 Blackbird - самый быстрый самолёт на Земле, который не смогли догнать даже ракеты ПВО
23

Сейчас обсуждают

OgoGoLog
10:19
Какой же ты тупой...
NYT: Озвученные Зеленским потери ВСУ сильно отличаются от информации Пентагона
OgoGoLog
10:18
Вот что такое альтернативная реальность то. Ты, клоун, уже даже не стараешься. В отличии от страны-порошайки, у Ирана и Северной Кореи ПОКУПАЮТ снаряды. Покупать, это когда деньги даешь за товар, пони...
Зеленский заявил, что пожалуется Западу на компании, которые продолжают работать в России
Джон Коннор
10:18
Заранее устраняет конкурентов своим чипам ИИ. Снова грязные игры от Нвидии.
Основатель NVIDIA заявил, что современным детям нет нужды изучать программирование
DonCarleone
10:02
сдавайся
Зеленский признал семикратное превосходство сил ВС РФ над ВСУ
Ангелина Ангелина
10:01
AMDшники кусают локти. Во избежания случаев суицида, больше никаких новостей о лучах не публикуйте
Показаны новые улучшения мода для The Witcher 3 с трассировкой лучей и глобальным освещением
HP91
09:59
Конечно нет, надо же будет видеокарты толкать за 2000-3000 баксов)
Основатель NVIDIA заявил, что современным детям нет нужды изучать программирование
Дмитрий Трегубов
09:53
Да так... Сам у себя.
Китайские учёные утверждают, что разработали плазменную стелс-технологию для самолётов-невидимок
Alex_023
09:53
По сценарию завязка, кульминация, развязка - он должен что-то сначала сказать типа "галактеко опасносте!!!", в кульминации ждать нападения России 10 лет, и в развязке застрелиться так и не дождавшись ...
Министр обороны Франции: Россия представляет угрозу для страны и её союзников по НАТО
Gensek_Vova
09:49
Это ты кого спросил, пейсателя буквами? ))
Китайские учёные утверждают, что разработали плазменную стелс-технологию для самолётов-невидимок
Даниил Лавкрафт
09:45
"Она есть" - это не аргумент. Обновлять нужно не всё подряд, а то что реально необходимо. "Работает - не трогай", слышал такой подход? - И что значит "не на многих"? Вообще-то на всех, даже на древни...
MSI теряет доверие геймеров из-за отказа от обновлений для части мониторов QD-OLED
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем