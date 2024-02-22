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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Американский политолог Миршаймер: Украина в любом случае проиграет, вопрос лишь в количестве утраченных ею территорий
Проще говоря, с каким счётом на табло этот конфликт завершит Россия.

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Американский политолог Джон Миршаймер, который ещё десять лет назад предупреждал о том, что если Украина не изменит свой курс на конфронтацию с Россией и не отступится от планов войти в состав НАТО, то её ждёт трагическая судьба, как мы уже теперь понимаем и видим, как в воду глядел. На сегодняшний день позитивного для Украины выхода из сложившейся ситуации нет, и это понимают всё больше людей.

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Как отметил Миршаймер в подкасте с отставным американским подполковником Дэниелом Дэвисом, с математической и статистической точек зрения этот конфликт с первых же дней был не в пользу Киева. Сегодня же Украина не имеет ни подготовленных резервов, ни средств для их подготовки и экипировки, а разрыв в военных потенциалах ВС РФ и ВСУ продолжает увеличиваться в пользу первых. На данном этапе, уточняет Миршаймер, вопрос заключается в том, смогут ВСУ удержать территории, находящиеся к западу от текущей линии боевого соприкосновения, или нет.

Политолог резюмировал свой комментарий тем, что Киев в любом случае уже потерпел поражение, поскольку его политическая цель по возвращению Украины в границы 1991 года не достигнута и достигнута не будет, и сейчас вопрос в том, потеряет ли Украина дополнительные территории или сможет удержать текущее положение дел в зоне боевых действий.

Договариваться с Россией, согласился Миршаймер с комментарием автора подкаста, надо было осенью 2022 года, когда у Украины была наиболее сильная переговорная позиция. После отказа от переговоров же киевским властям следовало не сохранять одержимость PR-победами и «контрнаступлениями», а уходить в глухую оборону с сохранением всего переданного Западом вооружения для отражения уже российского наступления. Но что сделано, то сделано, и сейчас, убеждён Миршаймер, о каком-то компромиссном урегулировании говорить уже слишком поздно.

#россия #украина #политика #боевые действия
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