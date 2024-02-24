Процесс перешёл в разряд системы.

На этой неделе Минобороны России уже отчитывалось об уничтожении на Украине целого комплекса машин, обеспечивающих работоспособность зенитного ракетного комплекса Patriot американского производства. Данных систем Киеву было передано приличное количество, и применяются они не только для создания кольца ПВО вокруг Киева, но и в качестве систем для организации засады на российскую авиацию вблизи линии боевого соприкосновения.

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Кадры первого за эту неделю уничтожения Patriot публиковались вчера, и вот, сегодня в Сети появились кадры ликвидации ещё двух элементов данной системы. Как сообщают с мест, в рамках сегодняшнего удара была уничтожена радиолокационная станция, а также непосредственно пусковая установка данного ЗРК производства США.

Понятно, что любое подавление и уничтожение систем противовоздушной обороны — это позитивное для ВС РФ явление, однако не берёмся судить, сколько ещё в распоряжении Украины имеется средств ПВО. В конце концов, важно помнить, что ЗРК Patriot активно уничтожаются с мая 2023 года, в том числе с применением гиперзвуковых ракетных комплексов «Кинжал», но противовоздушная оборона Украины всё ещё в той или иной мере существует, пусть и уже давно сведена до очаговой.

Кроме того, мы не знаем, сколько на самом деле средств противовоздушной обороны Запад поставил Киеву. На бумаге-то можно написать что угодно, она всё стерпит, а по факту вполне могло быть передано гораздо больше, и это тоже необходимо держать в уме.