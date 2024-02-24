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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Охота на «Патриотов»: В Сети появились кадры уничтожения очередной пусковой установки ЗРК Patriot
Процесс перешёл в разряд системы.

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На этой неделе Минобороны России уже отчитывалось об уничтожении на Украине целого комплекса машин, обеспечивающих работоспособность зенитного ракетного комплекса Patriot американского производства. Данных систем Киеву было передано приличное количество, и применяются они не только для создания кольца ПВО вокруг Киева, но и в качестве систем для организации засады на российскую авиацию вблизи линии боевого соприкосновения.

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Кадры первого за эту неделю уничтожения Patriot публиковались вчера, и вот, сегодня в Сети появились кадры ликвидации ещё двух элементов данной системы. Как сообщают с мест, в рамках сегодняшнего удара была уничтожена радиолокационная станция, а также непосредственно пусковая установка данного ЗРК производства США.

Понятно, что любое подавление и уничтожение систем противовоздушной обороны — это позитивное для ВС РФ явление, однако не берёмся судить, сколько ещё в распоряжении Украины имеется средств ПВО. В конце концов, важно помнить, что ЗРК Patriot активно уничтожаются с мая 2023 года, в том числе с применением гиперзвуковых ракетных комплексов «Кинжал», но противовоздушная оборона Украины всё ещё в той или иной мере существует, пусть и уже давно сведена до очаговой.

Кроме того, мы не знаем, сколько на самом деле средств противовоздушной обороны Запад поставил Киеву. На бумаге-то можно написать что угодно, она всё стерпит, а по факту вполне могло быть передано гораздо больше, и это тоже необходимо держать в уме.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия #patriot
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