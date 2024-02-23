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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Видео: МО РФ показало кадры поражения ЗРК Patriot американского производства
Произошло это вчера. Где, не уточняется.

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Страны коллективного Запада, включая США, предоставили Украине несколько батарей систем ПВО Patriot. Охота на данные комплексы ведётся каждый день, каждую минуту, и в большинстве случаев данные комплексы уже превращены в искорёженные остовы. Сегодня Минобороны России показало, как происходило выявление и уничтожение одного из комплексов Patriot, о котором ведомство отчиталось ещё вчера днём.

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Конкретная локация, в которой произошло поражение зенитно-ракетного комплекса американского производства, не называется, но зато уточнено, что была уничтожена как минимум одна ячейка общей батареи. Речь идёт об уничтожении основных составных частей комплекса: непосредственно пусковой установки, тягача, транспортно-заряжающей машины, которая обеспечивает «перезарядку» пусковой установки, а также значительного боекомплекта.

Не исключено, что в планы ВСУ входила организация очередной «засады» на российскую боевую авиацию, но работа разведки и выявление места хранения военной техники позволили накрыть её высокоточным групповым ударом. Как нетрудно заметить, элементы ЗРК Patriot размещались в зданиях, похожих на коровник. После этого в Киеве будут рассказывать, как Россия «намеренно» уничтожает «гражданскую» инфраструктуру.

Впрочем, как мы уже неоднократно отмечали, любая гражданская инфраструктура, которая оппонентом начинает использоваться в военных целях, свой «гражданский» статус автоматически теряет. Все эти моменты прописаны в международном гуманитарном праве, нужно лишь почитать.

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