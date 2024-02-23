Депутат думает, что Иран, КНДР и Китай тоже будут зачищать ВСУ хирургическим способом, одной рукой в перчатке? Это наивность уровня детсадовца.

Украине бы сейчас сохраниться хоть в каких-то границах, надеясь на то, что России вся территория страны не нужна по причине проблем с управлением ею, а также чудовищным бременем, которым она станет для российского бюджета, и это не говоря уже о том, что все набранные Киевом долги надо будет на кого-то повесить. Но все эти объективные факты, отрицать которые бессмысленно, пока не приводят к очищению мыслей народных депутатов Верховной рады Украины от различной фэнтезийной скверны.

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Так, сегодня скандальный депутат Алексей Гончаренко заявил, что при необходимости вооружённые силы Украины готовы «плечом к плечу» сражаться с американскими солдатами «в траншеях» в Иране, КНДР или Китае. По мнению Гончаренко, ВСУ это такая грозная сила, что ей «без разницы», где проводить наземные операции.

Нам не хотелось бы разрушать хрупкий иллюзорный мирок господина Гончаренко, но, к сожалению, придётся. Во-первых, ВСУ сейчас проходят через процесс активной демилитаризации Россией. Во-вторых, весьма наивно полагать, что сражения в указанных нардепом государствах будут проходить на суше, да ещё и в формате, аналогичном боевым действиям в рамках специальной военной операции. Бытует мнение, что церемониться с армиями США и уж тем более Украины военное командование Ирана, КНДР и Китая, как бы это помягче выразиться, не станет.

А вот с какой целью такие бравады позволяет себе Гончаренко, это хороший вопрос. ВСУ сейчас уже не существуют в отрыве от бесконечной западной «помощи», равно как и Украина как государство уже нежизнеспособно без бесконечных вливаний западных средств. По этим причинам, собственно, в Киеве сейчас и паника на фоне явного снижения уровня вовлечённости коллективного Запада (преимущественно США) в этот конфликт.