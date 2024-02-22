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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Берлин вновь отклонил призыв к поставке Киеву дальнобойных ракет Taurus
Шольц хоть и вписался в украинский кризис по полной программе, но перегнуть планку боится, ведь история любит повторение.

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Германия, несмотря на то, что предыдущие руководители этой страны, понимая важность отношений с Россией, потратили десятилетия и вложили колоссальный труд для того, чтобы сблизиться с Москвой, полностью и безоговорочно вписалась в украинский кризис на стороне Киева. Сегодня ФРГ является второй (а после отстранения от данного процесса США на фоне псевдоконфликта в Конгрессе и вовсе первой) страной по объёму переданной Украине военной «помощи».

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Передали, по сути, практически всё, что только можно было передать, за исключением дальнобойных крылатых ракет Taurus. Понимая, что эти ракеты будут использованы Киевом для нанесения ударов по общепризнанной территории России, что может повлечь за собой последствия планетарных масштабов, в Берлине всячески противостоят призывам поставить Киеву данные средства поражения. Сегодня, например, Бундестаг подавляющим большинством голосов выступил против проекта резолюции, призывающей правительство Германии к передаче Киеву ракет Taurus.

Отметим, что с юридической точки зрения Россия проводит на Украине специальную военную операцию — формальной войны между государствами нет. Поэтому любые удары по территории России по определению являются террористическими. С террористами и их пособниками, как известно, разговор простой. Только крайне малообразованные и далёкие от реальности функционеры, такие, например, как генсек НАТО, могут утверждать обратное.

#россия #украина #политика #боевые действия #германия #taurus
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