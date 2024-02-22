Господин генсек, обратно в институт, международное право изучать. Спойлер: нет, не имеют.

Несмотря на то, что в высоких западных кабинетах по вопросу кризиса на Украине всем всё давным-давно уже понятно, но ловушка пропаганды потому и является ловушкой, что невозможно просто взять и забыть весь тот абсурд, что был произнесён американскими и европейскими функционерами относительно исхода этого конфликта, возможностей России и фантастических способностей Украины. Слишком сильно Запад вписался в этот конфликт, фактически став единственной причиной, по которой он затянулся на два года вместо положенных нескольких месяцев, чтобы сказать «Мы были не правы, Москва победила».

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Поэтому, ведя себя словно азартные игроки, проигравшие огромные средства в казино жизни, западные функционеры продолжают повышать ставки. Так, сегодня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посмел заявить, что ВСУ после получения истребителей F-16 смогут наносить удары по российским целям за пределами территории Украины. Причём, как отметил Столтенберг, ВСУ не просто смогут наносить такие удары, а даже будут иметь на это право, поскольку это якобы входит в формат самообороны, которую осуществляет Киев.

Нам не хотелось бы отправлять господина Столтенберга в университет на второй курс юрфака изучать международное гуманитарное право, но, похоже, придётся. Дело в том, что официально между Россией и Украиной нет войны: с юридической точки зрения Россия проводит специальную военную операцию (это вовсе не эвфемизм для тотальной войны, как ни хотелось бы делать эти термины тождественными значительной части граждан и журналистов), а на Украине — военное положение. Запад запретил Киеву объявлять России войну, потому что в таком случае США и НАТО не смогли бы поставлять Украине вооружения, ибо автоматически становились бы участниками войны. Сам Киев же обозначил происходящее как оборону в границах Украины 1991 года, а это значит, что любые удары по территории России (в варианте 1991 года) — это не что иное, как террористические атаки. Собственно, именно так ежедневные попытки ударов по объектам на территории России и характеризует МО РФ. Как вы уже поняли, делается это вовсе не для красного словца. Так что, нет, никакого права наносить удары по объектам в России ВСУ не имеют и иметь не будут.